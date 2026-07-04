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Главная ЧМ-2026 В сборной Франции возник скандал перед важным матчем

В сборной Франции возник скандал перед важным матчем

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Дата публикации 4 июля 2026 16:41
Шерки объяснил причину конфликта с Дешамом в сборной Франции
Райан Шерки и Дидье Дешам. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Полузащитник английского "Манчестер Сити" Райан Шерки может негативно повлиять на атмосферу в сборной Франции. Эту команду называют главным фаворитом на победу на ЧМ-2026. Пока у нее нет слабых сторон. 

Однако поведение Шерки способно уменьшить шансы "трехцветных" на победу, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на getfootballnewsfrance

После финального свистка поединка сборных Франции и Швеции (3:0) в 1/16 Кубка Мира главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам вышел на поле, чтобы пожать руки своим подопечным. Однако Райан Шерки сделал вид, что не заметил наставника и отказался от контактов с ним. На следующий день эти кадры вызвали бурное обсуждение во Франции. 

Райан Шерки
Райан Шерки и Дидье Дешам. Фото: Reuters

Что раздражает Шерки на Мундиале 

Молодой футболист не смог выиграть конкуренцию в основе сборной Франции на ЧМ-2026. В атаке этой команды играют Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Майкл Олисе, которые постоянно забивают голы и сделают результативные передачи. А тот же Бредли Барколя результативно выходит на замену. Райан Шерки этим похвастаться не может. 

В итоге игрок "Манчестер Сити" потерял сон, стал молчаливым и отчужденным. Мбаппе и Дембеле стараются убедить Райана, что у него еще будет шанс проявить себя, однако Шерки все чаще замыкается и обосабливается от команды. 

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Напомним, Новини.LIVE сообщали о неожиданном результате на ЧМ-2026, автором которого стала сборная Египта. 

Также Новини.LIVE писали о том, почему на Кубке Мира в США увеличилось по сравнению с прошлыми турнирами количество голов в свои ворота. 

Сборная Франции по футболу Дидье Дешам Райан Шерки
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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