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Главная ЧМ-2026 На ЧМ-2026 начинаются матчи 1/8: Франция и Марокко вступают в борьбу

На ЧМ-2026 начинаются матчи 1/8: Франция и Марокко вступают в борьбу

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Дата публикации 4 июля 2026 14:50
Франция против Парагвая, Канада против Марокко: анонс матчей
Исмаэль Сайбари, Усман Дембеле и Джонатан Дэвид. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Амбициозная сборная Франции сыграет с неуступчивым Парагваем, который может доставить проблемы любому сопернику. Килиан Мбаппе снова попробует догнать Лионеля Месси в списке лучших бомбардиров турнира. В другом матче хозяева ЧМ-2026 попытаются сдержать Марокко. 

Африканская команда уже вошла в списком претендентов на победу на Мундиале, сообщают Новини.LIVE

Марокко идет за трофеем 

Сборная Канады разочаровала в матче 1/16 Кубка Мира с ЮАР. Подопечные Джесси Марша сумели победить лишь в самом конце поединка, который шел к серии пенальти. В этот раз "кленовым" будет еще сложнее. Соперника гораздо выше классом. Шанс канадцам может дать только возвращение в игру прессинга и давления, чего не было во встрече с ЮАР. 

Марокканцы уверенно набирают ход прямо по ходу турнира. В предыдущей стадии им удалось пройти в серии пенальти крепкие Нидерланды. Среди сильных сторон команды Мохамедома Уахби — активная оборона, дисциплина и атакующая мощь. Эта команда не проигрывает со времен финала Кубка Африки-2025. 

1/8 финала

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Канада — Марокко 

Хьюстон. Начало по Киеву — 20:00.

Майкл Олисе
Бредли Барколя празднует гол. Фото: Reuters

Команду Дешама не остановить  

Сборную Парагвая почти никто серьезно не рассматривало накануне ЧМ-2026. Однако подопечные Густаво Альваро вышли с третьего места из группы, где с ними были Турция, Австралия и США даже несмотря на разгром от американцев в первом туре. А уже на стадии 1/16 "гуарани" разобрались с Германией, сотворив еще одну сенсацию Мундиаля. 

Однако именно французы являются фаворитом перед стартом этого противостояния. Команду Дидье Дешама видели главным претендентом на трофей еще до старта Кубка Мира, и пока они уверенно подтверждают такой прогноз. Килиан Мбаппе забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Усман Дембеле записал на свой счет 4 мяча при двух ассистах. Майкл Олисе сделал уже 5 результативных передач и является лучшим ассистентом на ЧМ-2026. 

1/8 финала

Парагвай — Франция 

Филадельфия. Начало по Киеву — 00:00.

Напомним, Новини.LIVE писали о подвиге сборной Египта на Кубке Мира, который африканская команда совершила в 1/16 турнира. 

Ранее Новини.LIVE сообщали об аномально большом показателе на Мундиале, которого ранее на чемпионах мира не было. 

Сборная Франции по футболу Марокко Сборная Канады по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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