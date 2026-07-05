Франция и Марокко вышли в четвертьфинал чемпионата мира-2026

Матч «Паагвай» — Франция. Сборная Марокко. Фото: Reuters

Сборные Франции и Марокко стали ещё двумя участниками четвертьфинала чемпионата мира-2026. Французы с минимальным счётом обыграли Парагвай, а марокканцы уверенно разобрались с Канадой.

О результатах матчей сообщил портал Новини.LIVE.

Франция обыграла Парагвай благодаря пенальти Мбаппе

Французы активно начали матч и долго контролировали мяч, однако до перерыва не смогли реализовать свое преимущество. Парагвай компактно действовал в обороне и почти не позволял сопернику создавать острые моменты.

После перерыва команда Дидье Дешама усилила давление. Решающим стал эпизод на 67-й минуте, когда Дезире Дуэ заработал пенальти после фола Диего Гомеса, а Килиан Мбаппе уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

В добавленное время Франция могла увеличить преимущество, однако Роберто Хиль дважды спас Парагвай после ударов Мбаппе с близкого расстояния. Минимальной победы хватило французам для выхода в четвертьфинал.

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Парагвай — Франция 0:1

Гол: Мбаппе, 70 (пен.).

Марокко уверенно обыграло Канаду

Канада активно начала встречу и создала несколько опасных моментов в первом тайме, однако Яссин Буну надежно действовал в воротах. Марокканцы выдержали стартовый натиск и ушли на перерыв, не пропустив ни одного мяча.

После перерыва Марокко быстро перехватило инициативу. На 50-й минуте Аззедин Унахи точно пробил после розыгрыша штрафного, а в конце матча оформил дубль, завершив стремительную контратаку.

Канада пыталась вернуть интригу, но допускала ошибки и оставляла свободные зоны. Уже в добавленное время Абдерразак Рахими реализовал выход после передачи Браима Диаса и установил окончательный счёт.

Канада — Марокко 0:3

Голы: Унахи, 50, 82, Рахими, 90+8.

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