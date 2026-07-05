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Главная ЧМ-2026 Франция только благодаря голу Мбаппе обыграла Парагвай, Марокко разгромило Канаду

Франция только благодаря голу Мбаппе обыграла Парагвай, Марокко разгромило Канаду

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Дата публикации 5 июля 2026 11:46
Франция и Марокко вышли в четвертьфинал чемпионата мира-2026
Матч «Паагвай» — Франция. Сборная Марокко. Фото: Reuters

Сборные Франции и Марокко стали ещё двумя участниками четвертьфинала чемпионата мира-2026. Французы с минимальным счётом обыграли Парагвай, а марокканцы уверенно разобрались с Канадой.

О результатах матчей сообщил портал Новини.LIVE.

Франция обыграла Парагвай благодаря пенальти Мбаппе

Французы активно начали матч и долго контролировали мяч, однако до перерыва не смогли реализовать свое преимущество. Парагвай компактно действовал в обороне и почти не позволял сопернику создавать острые моменты.

После перерыва команда Дидье Дешама усилила давление. Решающим стал эпизод на 67-й минуте, когда Дезире Дуэ заработал пенальти после фола Диего Гомеса, а Килиан Мбаппе уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

В добавленное время Франция могла увеличить преимущество, однако Роберто Хиль дважды спас Парагвай после ударов Мбаппе с близкого расстояния. Минимальной победы хватило французам для выхода в четвертьфинал.

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Парагвай — Франция 0:1

Гол: Мбаппе, 70 (пен.).

Марокко уверенно обыграло Канаду

Канада активно начала встречу и создала несколько опасных моментов в первом тайме, однако Яссин Буну надежно действовал в воротах. Марокканцы выдержали стартовый натиск и ушли на перерыв, не пропустив ни одного мяча.

После перерыва Марокко быстро перехватило инициативу. На 50-й минуте Аззедин Унахи точно пробил после розыгрыша штрафного, а в конце матча оформил дубль, завершив стремительную контратаку.

Канада пыталась вернуть интригу, но допускала ошибки и оставляла свободные зоны. Уже в добавленное время Абдерразак Рахими реализовал выход после передачи Браима Диаса и установил окончательный счёт.

Канада — Марокко 0:3

Голы: Унахи, 50, 82, Рахими, 90+8.

Напомним, Новини.LIVE писали, что в сборной Франции вновь разразился скандал, связанный с одним из футболистов команды.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что хорватский полузащитник Лука Модрич больше не сыграет за национальную команду.

Сборная Франции по футболу Марокко Сборная Парагвая по футболу Сборная Канады по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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