Мбаппе ответил сенатору из Парагвая, а Федерация Франции обратилась в прокуратуру

Мбаппе резко ответил парагвайскому сенатору, которая предлагала его избить
Конфликт вокруг нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе после матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 с Парагваем принял новый оборот. Нападающий публично ответил на оскорбительные высказывания сенатора Парагвая Селесты Амарильи, а Федерация футбола Франции заявила об обращении в прокуратуру.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пост Мбаппе в X.
Мбаппе обвинил сенатора в расизме
Килиан резко отреагировал на заявления парагвайской политики, которая после поражения своей сборной позволила себе личные оскорбления в адрес французского нападающего. В частности, она заявила, что сожалеет, что никто из парагвайских футболистов не дал Мбаппе пощечину.
"Вы — недостойная женщина, недостойная своей должности. Вы не представляете Парагвай, страну, которая на протяжении всего турнира демонстрировала страсть и честь. Из-за вашей безрассудности и откровенного расизма мир уже забыл о пути и исторических усилиях ваших игроков на этом чемпионате мира", — написал Мбаппе.
Нападающий также подчеркнул, что никогда не позволит людям, распространяющим ненависть и расизм, остаться безнаказанными.
Федерация футбола Франции обратилась в прокуратуру
Федерация футбола Франции осудила высказывания Селесты Амарильи и заявила, что расценивает их как проявление расизма. Организация сообщила о подаче заявления в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку этим высказываниям.
В федерации подчеркнули, что расистские оскорбления в адрес Мбаппе недопустимы, а также выразили полную поддержку капитану сборной Франции и всем людям, становящимся жертвами дискриминации.
В заявлении FFF также подчеркнули, что футболисты национальной команды представляют Францию на международной арене, поэтому подобные высказывания направлены не только против отдельного игрока, но и против всей страны.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что решение ФИФА отменить дисквалификацию Фоларина Балогуна вызвало острую критику в адрес президента организации Джанни Инфантино.
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