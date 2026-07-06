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Главная ЧМ-2026 Мбаппе резко ответил парагвайскому сенатору, которая предлагала его избить

Мбаппе резко ответил парагвайскому сенатору, которая предлагала его избить

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Дата публикации 6 июля 2026 22:40
Мбаппе ответил сенатору из Парагвая, а Федерация Франции обратилась в прокуратуру
Килиан Мбаппе. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Конфликт вокруг нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе после матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 с Парагваем принял новый оборот. Нападающий публично ответил на оскорбительные высказывания сенатора Парагвая Селесты Амарильи, а Федерация футбола Франции заявила об обращении в прокуратуру.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пост Мбаппе в X.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе после матча с Парагваем. Фото: Reuters

Мбаппе обвинил сенатора в расизме

Килиан резко отреагировал на заявления парагвайской политики, которая после поражения своей сборной позволила себе личные оскорбления в адрес французского нападающего. В частности, она заявила, что сожалеет, что никто из парагвайских футболистов не дал Мбаппе пощечину.

"Вы — недостойная женщина, недостойная своей должности. Вы не представляете Парагвай, страну, которая на протяжении всего турнира демонстрировала страсть и честь. Из-за вашей безрассудности и откровенного расизма мир уже забыл о пути и исторических усилиях ваших игроков на этом чемпионате мира", — написал Мбаппе.

Нападающий также подчеркнул, что никогда не позволит людям, распространяющим ненависть и расизм, остаться безнаказанными.

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Федерация футбола Франции обратилась в прокуратуру

Федерация футбола Франции осудила высказывания Селесты Амарильи и заявила, что расценивает их как проявление расизма. Организация сообщила о подаче заявления в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку этим высказываниям.

В федерации подчеркнули, что расистские оскорбления в адрес Мбаппе недопустимы, а также выразили полную поддержку капитану сборной Франции и всем людям, становящимся жертвами дискриминации.

В заявлении FFF также подчеркнули, что футболисты национальной команды представляют Францию на международной арене, поэтому подобные высказывания направлены не только против отдельного игрока, но и против всей страны.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что решение ФИФА отменить дисквалификацию Фоларина Балогуна вызвало острую критику в адрес президента организации Джанни Инфантино.

Также Новини.LIVE писали, что за места в четвертьфинале чемпионата мира-2026 будут бороться сборные Португалии, Испании, Бельгии и США.

Килиан Мбаппе Сборная Франции по футболу Сборная Парагвая по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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