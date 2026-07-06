Сенаторка Парагваю різко розкритикувала Мбаппе після матчу ЧС-2026

Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

Після матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 між Парагваєм і Францією (0:1) навколо Кіліана Мбаппе спалахнув новий скандал. Сенаторка Парагваю Селеста Амарілья публічно розкритикувала французького нападника, звинувативши його в неповазі до суперника.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережі Амарільї.

Кіліан Мбаппе не потиснув руку Хілю. Фото: Reuters

Мбаппе розізлив парагвайців

Причиною обурення політикині стала поведінка форварда після фінального свистка. За її словами, Мбаппе не потиснув руку воротарю збірної Парагваю Орландо Хілю, який провів один із найкращих матчів на турнірі та неодноразово рятував свою команду.

У дописі в X Амарілья використала різкі особисті образи на адресу французького футболіста. Вона також заявила, що збірна Франції, на її думку, здобула перемогу випадково, а сам Мбаппе нібито провів увесь матч у нервовому стані.

Крім того, політикиня написала, що єдиною претензією до збірної Парагваю для неї стало те, що ніхто не висловив своє невдоволення нападнику та не дав йому ляпаса після фінального свистка.

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