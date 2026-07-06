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Главная ЧМ-2026 В Парагвае раскритиковали свою сборную за то, что никто не дал пощечину Мбаппе

В Парагвае раскритиковали свою сборную за то, что никто не дал пощечину Мбаппе

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Дата публикации 6 июля 2026 20:54
Сенаторка из Парагвая резко раскритиковала Мбаппе после матча ЧМ-2026
Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

После матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 между Парагваем и Францией (0:1) вокруг Килиана Мбаппе разгорелся новый скандал. Сенатор Парагвая Селеста Амарилья публично раскритиковала французского нападающего, обвинив его в неуважении к сопернику.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на социальные сети Амарильи.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе не пожал руку Хилю. Фото: Reuters

Мбаппе разозлил парагвайцев

Причиной возмущения политика стало поведение форварда после финального свистка. По её словам, Мбаппе не пожал руку вратарю сборной Парагвая Орландо Хилю, который провёл один из лучших матчей на турнире и неоднократно спасал свою команду.

В посте в X Амарилья использовала резкие личные оскорбления в адрес французского футболиста. Она также заявила, что сборная Франции, по её мнению, одержала победу случайно, а сам Мбаппе якобы провёл весь матч в нервозном состоянии.

Кроме того, политик написала, что единственной претензией к сборной Парагвая для неё стало то, что никто не выразил своё недовольство нападающему и не дал ему пощечину после финального свистка.

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Килиан Мбаппе Сборная Франции по футболу Сборная Парагвая по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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