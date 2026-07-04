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Главная ЧМ-2026 Легендарный футболист спровоцировал скандал на ЧМ-2026

Легендарный футболист спровоцировал скандал на ЧМ-2026

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Дата публикации 4 июля 2026 19:29
Чилаверт оскорбил сборную Франции перед матчем с Парагваем
Хосе Луис Чилаверт: сейчас и раньше. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт раскритиковал команду Франции. Это произошло перед очным матчем соперников в 1/8 чемпионате мира. Таким образом экс-футболист, а ныне политик, ответил своему бывшему сопернику. 

Высказывание Чилаверта вызвало бурную реакцию спортивного сообщества, сообщают Новини.LIVE.  

Выступая в студии RMC Sport перед матчем сборных Парагвая и Франции, бывший форвард "трехцветных" Кристоф Дюгарри жестко раскритиковал выступление "гуарани". Он заявил, что парагвайцы способны только оборонятся и не умеют атаковать. По словам Дюгарри, Франция не оставит от соперника камня на камне. 

Что ответил Чилаверт 

Экс-голкипер сборной Парагвая и известный местный политик, известный жесткими высказываниями, сразу же прокомментировал заявление бывшего оппонента. Он заявил, что в на чемпионате мира-1998 Парагвай играл со сборной Франции, а на ЧМ-2026 будет противостоять африканской команде в майках "трехцветных". 

Это заявление Хосе Луиса Чилаверта сразу же вызвало бурные обсуждения в сети и подогрело интерес к матчу, где французы являются безоговорочными фаворитами. 

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Дюгарри и Чилаверт встречались на поле в 1998 году на Мундиале во Франции. Тогда "трехцветные", в составе которых играл и нынешний главный тренер команды Дидье Дешам, в 1/8 обыграли Парагвай со счетом 1:0. Единственный мяч на 114-й минуте забил защитник Лоран Блан. 

Напомним, Новини.LIVE писали, что сборная Франции оказалась в эпицентре еще одной неприятной ситуации, связанной с футболистом команды. 

Ранее Новини.LIVE сообщали, что хорватский полузащитник Лука Модрич ушел из сборной, но продолжит выступать на клубном уровне. 

Сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу Сборная Парагвая по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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