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Головна ЧС-2026 Легендарний футболіст спровокував скандал на ЧС-2026

Легендарний футболіст спровокував скандал на ЧС-2026

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Дата публікації: 4 липня 2026 19:29
Чілаверт образив збірну Франції перед матчем із Парагваєм
Хосе Луїс Чілаверт: зараз і раніше. Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Колишній воротар збірної Парагваю Хосе Луїс Чілаверт розкритикував збірну Франції. Це сталося напередодні очного матчу між цими командами в 1/8 фіналу чемпіонату світу. Таким чином екс-футболіст, а нині політик, відповів своєму колишньому супернику.

Висловлювання Чілаверта викликало бурхливу реакцію спортивної спільноти, повідомляють Новини.LIVE.

Виступаючи в студії RMC Sport перед матчем збірних Парагваю та Франції, колишній нападник "триколірних" Крістоф Дюгаррі жорстко розкритикував гру "гуарані". Він заявив, що парагвайці здатні лише захищатися і не вміють атакувати. За словами Дюгаррі, Франція не залишить від суперника каменя на камені.

Що відповів Чілаверт

Ексворотар збірної Парагваю та відомий місцевий політик, який славиться різкими висловлюваннями, одразу ж прокоментував заяву колишнього опонента. Він заявив, що на чемпіонаті світу-1998 Парагвай грав зі збірною Франції, а на ЧС-2026 протистоятиме африканській команді у футболках "триколірних".

Ця заява Хосе Луїса Чілаверта одразу ж викликала бурхливі обговорення в мережі та підігріла інтерес до матчу, де французи є беззаперечними фаворитами.

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Дюгаррі та Чілаверт зустрічалися на полі в 1998 році на чемпіонаті світу у Франції. Тоді "триколірні", у складі яких грав і нинішній головний тренер команди Дідьє Дешам, у 1/8 фіналу обіграли Парагвай з рахунком 1:0. Єдиний гол на 114-й хвилині забив захисник Лоран Блан.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, що збірна Франції опинилася в епіцентрі ще однієї неприємної ситуації, пов'язаної з футболістом команди.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що хорватський півзахисник Лука Модрич пішов зі збірної, але продовжить виступати на клубному рівні.

Збірна Франції з футболу ЧС-2026 з футболу Збірна Парагваю з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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