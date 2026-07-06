Ламін Ямаль або Кріштіану Роналду можуть уже сьогодні покинути ЧС-2026

Ламін Ямаль, Кріштіану Роналду та Ромелу Лукаку. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Одним із головних поєдинків 1/8 фіналу Кубка світу стане протистояння Іспанії та Португалії. Два претенденти на перемогу зійдуться на ранній стадії турніру. Це може бути останній матч Кріштіану Роналду на чемпіонаті світу.

В іншому поєдинку зіграють Бельгія та США, до складу яких повернувся ключовий футболіст, повідомляють Новини.LIVE.

"Червона фурія" чекає на реванш

Збірна Португалії ще ніколи не перемагала на Кубку світу. Найкращим досягненням цієї команди стала "бронза" у дебютному виступі, який відбувся на ЧС-1966. З кожним поверненням на турнір очікування від "лузітан" високі, і цього разу вони знову розраховують на перемогу. У цьому матчі Роберто Мартінес може залишити Кріштіану Роналду на лаві запасних — надто сильний суперник, а ставки високі.

Іспанія програла Португалії в серії пенальті у фіналі Ліги Націй-2025 і тепер прагне поквитатися з кривдником. Команда Луїса Де Ла Фуенте набирає обертів саме під час ЧС-2026. Слабких місць у "червоної фурії" мало, і одним із них може стати бажання Ламіна Ямаля обіграти якомога більше суперників у кожній атаці. Зате ворота іспанців захищає Унаї Сімон, який уже увійшов в історію як голкіпер, що найдовше не пропускає голи. У лазареті залишаються Ніко Вільямс, Віктор Муньос та Єремі Піно.

1/8 фіналу

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Арлінгтон, Техас. Початок за київським часом — 22:00.

У Бельгії додаткова мотивація

Останні господарі турніру напередодні протистояння з "червоними дияволами" розлютили як бельгійських, так і нейтральних уболівальників. Американський нападник Фоларін Балоган, якого вилучили з поля у матчі проти Боснії та Герцеговини (2:0), повернутий до гри рішенням ФІФА, на яке вплинув Дональд Трамп. Дискваліфікацію футболіста не скасували, але на поле він вийде. ФІФА "бере його на поруки". Такого в історії спорту ще не було, і це абсолютна ганьба.

Той самий форвард Фоларін Балоган. Фото: Reuters

Не факт, що повернення Фоларіна допоможе американцям. Бельгійська делегація у нестямі, команда має намір зіграти свій найкращий матч за останні роки. Після вольової перемоги над Сенегалом (3:2) "червоні дияволи" перебувають на моральному підйомі, тож аутсайдерами в цьому протистоянні вони точно не будуть.

1/8 фіналу

США — Бельгія

Сіетл. Початок за київським часом — 03:00.

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