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Головна ЧС-2026 Дружина Неймара довго його заспокоювала після вильоту з ЧС: зворушливі кадри

Дружина Неймара довго його заспокоювала після вильоту з ЧС: зворушливі кадри

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 09:05
Дружина та діти Неймара довго заспокоювали його після вильоту з ЧС-2026
Неймар після матчу. Фото: Reuters

Після вильоту збірної Бразилії з чемпіонату світу-2026 Неймар отримав емоційну підтримку від своєї родини. Після фінального свистка дружина та діти зустріли футболіста на трибунах і довго не відпускали його з обіймів.

Про зустріч Неймара з сім'єю повідомив портал Новини.LIVE.

Неймар в сборной Бразилии
Неймар та Бруна Б'янкарді. Фото: Reuters

Родина підтримала Неймара після вильоту Бразилії

Збірна Бразилії завершила виступ на чемпіонаті світу, поступившись Норвегії з рахунком 1:2 у матчі 1/8 фіналу. Неймар розпочав зустріч на лаві запасних, вийшов на поле після перерви та вже в компенсований час реалізував пенальті, але цього не вистачило, щоб урятувати команду від поразки.

Після завершення матчу футболіст піднявся на трибуни, де на нього чекали дружина Бруна Б'янкарді та діти. Найрідніші обійняли Неймара, намагаючись підтримати його після болісного завершення турніру.

Фотографи зафіксували кілька зворушливих моментів. Спочатку сина футболіста, який обійняв батька за плечі, а згодом і самого Неймара, який тривалий час не відпускав із обіймів дружину. За емоціями бразильця було помітно, наскільки важко він переживає поразку та виліт із чемпіонату світу.

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Неймар в сборной Бразилии
Неймар з сином. Фото: Reuters
Неймар в сборной Бразилии
Неймар та Бруна Б'янкарді. Фото: Reuters

Після гри Неймар також зробив неоднозначну заяву про своє майбутнє, натякнувши, що може більше не зіграти за збірну Бразилії.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що ФІФА призупинила дію дискваліфікації одного з лідерів збірної США після резонансного рішення, яке викликало гостру реакцію футбольної спільноти.

Також Новини.LIVE писав, що Кріштіану Роналду підтвердив, що нинішній чемпіонат світу-2026 стане останнім у його легендарній кар'єрі.

Неймар дружини футболістів Збірна Бразилії з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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