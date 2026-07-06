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Главная ЧМ-2026 Жена Неймара долго его утешала после вылета из ЧМ: трогательные кадры

Жена Неймара долго его утешала после вылета из ЧМ: трогательные кадры

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Дата публикации 6 июля 2026 09:05
Жена и дети Неймара долго утешали его после вылета из ЧМ-2026
Неймар после матча. Фото: Reuters

После вылета сборной Бразилии с чемпионата мира-2026 Неймар получил эмоциональную поддержку от своей семьи. После финального свистка жена и дети встретили футболиста на трибунах и долго не отпускали его из объятий.

О встрече Неймара с семьей сообщил портал Новини.LIVE.

Неймар в сборной Бразилии
Неймар и Бруна Бьянкарди. Фото: Reuters

Семья поддержала Неймара после вылета Бразилии

Сборная Бразилии завершила выступление на чемпионате мира, уступив Норвегии со счетом 1:2 в матче 1/8 финала. Неймар начал матч на скамейке запасных, вышел на поле после перерыва и уже в компенсированное время реализовал пенальти, но этого не хватило, чтобы спасти команду от поражения.

По окончании матча футболист поднялся на трибуны, где его ждали жена Бруна Бьянкарди и дети. Близкие обняли Неймара, пытаясь поддержать его после болезненного завершения турнира.

Фотографы запечатлели несколько трогательных моментов. Сначала сына футболиста, обнявшего отца за плечи, а затем и самого Неймара, который долго не отпускал из объятий жену. По эмоциям бразильца было видно, насколько тяжело он переживает поражение и вылет из чемпионата мира.

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Неймар с сыном. Фото: Reuters
Неймар в сборной Бразилии
Неймар и Бруна Бьянкарди. Фото: Reuters

После матча Неймар также сделал неоднозначное заявление о своём будущем, намекнув, что может больше не сыграть за сборную Бразилии.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что ФИФА приостановила действие дисквалификации одного из лидеров сборной США после резонансного решения, вызвавшего острую реакцию футбольного сообщества.

Также Новини.LIVE писал, что Криштиану Роналду подтвердил, что этот чемпионат мира-2026 станет последним в его легендарной карьере.

Неймар жены футболистов Сборная Бразилии по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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