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Головна ЧС-2026 Неймар натякнув на завершення кар'єри у збірній Бразилії після вильоту з ЧС-2026

Неймар натякнув на завершення кар'єри у збірній Бразилії після вильоту з ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 04:03
Неймар дав зрозуміти, що завершить кар'єру в збірній Бразилії
Неймар. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Лідер збірної Бразилії Неймар після вильоту команди з чемпіонату світу-2026 зробив емоційну заяву, яка може свідчити про завершення його міжнародної кар'єри. Після поразки від Норвегії форвард залишив неоднозначне послання щодо свого майбутнього у національній команді.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Globo.

Неймар в сборной Бразилии
Неймар молився після поразки. Фото: Reuters

Неймар натякнув на прощання зі збірною

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу Бразилія поступилася Норвегії з рахунком 1:2 та завершила боротьбу за трофей. Неймар розпочав зустріч у запасі, з'явився на полі після перерви та вже в компенсований час реалізував пенальті, але цього виявилося недостатньо, щоб урятувати команду.

Після фінального свистка 33-річний футболіст коротко висловився про своє майбутнє у складі національної збірної.

"Я почав тут, тут і закінчив", — сказав Неймар.

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Бразильські ЗМІ припускають, що ці слова можуть означати завершення виступів нападника за збірну. Водночас сам футболіст поки не оголосив офіційно про завершення міжнародної кар'єри.

Неймар дебютував за збірну Бразилії у 2010 році. За цей час він провів 130 матчів, забив 80 голів і віддав 59 результативних передач, ставши найкращим бомбардиром в історії національної команди.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що ФІФА після втручання Дональда Трампа скасувала дискваліфікацію лідера збірної США, дозволивши футболісту зіграти в матчі плейоф чемпіонату світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що Кріштіану Роналду заявив про намір завершити кар'єру в національній команді після чемпіонату світу-2026.

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Неймар Збірна Бразилії з футболу Збірна Норвегії з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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