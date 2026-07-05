ФІФА дозволила Балогуну зіграти з Бельгією після втручання Білого дому

Дональд Трамп, Джанні Інфантіно, Фоларін Балогун. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Нападник збірної США Фоларін Балогун зможе зіграти в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Бельгії. ФІФА призупинила дію його автоматичної одноматчевої дискваліфікації після вилучення в попередньому поєдинку.

Про рішення ФІФА повідомив портал Новини.LIVE.

Джанні Інфантіно. Фото: Reuters

ФІФА дозволила Балогуну зіграти з Бельгією

Дисциплінарний комітет ФІФА ухвалив рішення призупинити відсторонення американського форварда на випробувальний термін тривалістю один рік. Завдяки цьому Балогун буде доступний для тренерського штабу збірної США у матчі проти Бельгії, який відбудеться 7 липня.

У ФІФА пояснили, що рішення ухвалене відповідно до статті 27 дисциплінарного кодексу. Якщо протягом випробувального терміну футболіст не допустить нових дисциплінарних порушень, відкладене покарання не набуде чинності.

Балогун отримав пряму червону картку в поєдинку 1/16 фіналу проти Боснії і Герцеговини, який американці виграли з рахунком 2:0. Причиною вилучення став небезпечний наступ на гомілкостоп захисника Тарика Мухаремовича. Після матчу в медіа навіть з'являлися припущення, що форвард може отримати суворіше покарання.

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Додаткового розголосу ситуації надали повідомлення журналіста Бена Джейкобса. За його інформацією, представники Білого дому звернулися до ФІФА та її президента Джанні Інфантіно з проханням відкласти дискваліфікацію Балогуна, щоб він зміг взяти участь у матчі плейоф.

Після оголошення рішення президент США Дональд Трамп публічно привітав вердикт ФІФА.

"Дякую ФІФА за те, що вони вчинили правильно і виправили велику несправедливість!" — написав Трамп.

Матч між збірними США та Бельгії відбудеться 7 липня. Переможець зустрічі вийде до чвертьфіналу чемпіонату світу-2026.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Мбаппе приніс Франції перемогу над Парагваєм, тоді як збірна Марокко без особливих труднощів переграла Канаду в матчі чемпіонату світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що відомий у минулому футболіст опинився в центрі резонансного скандалу на чемпіонаті світу-2026 через свої дії під час турніру.