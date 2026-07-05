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Главная ЧМ-2026 ФИФА после вмешательства Трампа отменила дисквалификацию звезды сборной США

ФИФА после вмешательства Трампа отменила дисквалификацию звезды сборной США

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Дата публикации 5 июля 2026 23:59
ФИФА разрешила Балогуну сыграть с Бельгией после вмешательства Белого дома
Дональд Трамп, Джанни Инфантино, Фоларин Балогун. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Нападающий сборной США Фоларин Балогун сможет сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Бельгии. ФИФА приостановила действие его автоматической одноматчевой дисквалификации после удаления в предыдущем матче.

О решении ФИФА сообщил портал Новини.LIVE.

Джанни Инфантино
Джанни Инфантино. Фото: Reuters

ФИФА разрешила Балогуну сыграть с Бельгией

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение приостановить отстранение американского нападающего на испытательный срок продолжительностью один год. Благодаря этому Балогун будет доступен для тренерского штаба сборной США в матче против Бельгии, который состоится 7 июля.

В ФИФА пояснили, что решение принято в соответствии со статьей 27 дисциплинарного кодекса. Если в течение испытательного срока футболист не допустит новых дисциплинарных нарушений, отложенное наказание не вступит в силу.

Балогун получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины, который американцы выиграли со счетом 2:0. Причиной удаления стал опасный удар по голеностопу защитника Тарика Мухаремовича. После матча в СМИ даже появлялись предположения, что нападающий может получить более суровое наказание.

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Дополнительную огласку ситуации придали сообщения журналиста Бена Джейкобса. По его информации, представители Белого дома обратились к ФИФА и ее президенту Джанни Инфантино с просьбой отложить дисквалификацию Балогуна, чтобы он смог принять участие в матче плей-офф.

После объявления решения президент США Дональд Трамп публично приветствовал вердикт ФИФА.

"Спасибо ФИФА за то, что они поступили правильно и исправили большую несправедливость!" — написал Трамп.

Матч между сборными США и Бельгии состоится 7 июля. Победитель встречи выйдет в четвертьфинал чемпионата мира-2026.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Мбаппе принес Франции победу над Парагваем, тогда как сборная Марокко без особых трудностей обыграла Канаду в матче чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что известный в прошлом футболист оказался в центре резонансного скандала на чемпионате мира-2026 из-за своих действий во время турнира.

Дональд Трамп Дисквалификация Сборная США по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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