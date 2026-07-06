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Главная ЧМ-2026 Неймар намекнул на завершение карьеры в сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2026

Неймар намекнул на завершение карьеры в сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2026

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Дата публикации 6 июля 2026 04:03
Неймар дал понять, что завершит карьеру в сборной Бразилии
Неймар. Фото: Reuters Коллаж: Новини.LIVE

Лидер сборной Бразилии Неймар после вылета команды из чемпионата мира-2026 сделал эмоциональное заявление, которое может свидетельствовать о завершении его международной карьеры. После поражения от Норвегии нападающий оставил неоднозначное сообщение относительно своего будущего в национальной команде.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Globo.

Неймар в сборной Бразилии
Неймар молился после поражения. Фото: Reuters

Неймар намекнул на прощание со сборной

В матче 1/8 финала чемпионата мира Бразилия уступила Норвегии со счётом 1:2 и завершила борьбу за трофей. Неймар начал встречу на скамейке запасных, вышел на поле после перерыва и уже в компенсированное время реализовал пенальти, но этого оказалось недостаточно, чтобы спасти команду.

После финального свистка 33-летний футболист кратко высказался о своем будущем в составе национальной сборной.

"Я начал здесь, здесь и закончил", — сказал Неймар.

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Бразильские СМИ предполагают, что эти слова могут означать завершение выступлений нападающего за сборную. В то же время сам футболист пока не объявил официально о завершении международной карьеры.

Неймар дебютировал за сборную Бразилии в 2010 году. За это время он провел 130 матчей, забил 80 голов и отдал 59 результативных передач, став лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что ФИФА после вмешательства Дональда Трампа отменила дисквалификацию лидера сборной США, позволив футболисту сыграть в матче плей-офф чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что Криштиану Роналду заявил о намерении завершить карьеру в национальной сборной после чемпионата мира-2026.

Неймар Сборная Бразилии по футболу Сборная Норвегии по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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