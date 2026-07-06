Норвегія сенсаційно вибила Бразилію та вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026

Матч Бразилія — Норвегія. Фото: Reuters

Збірна Норвегії сенсаційно вибила Бразилію з чемпіонату світу-2026. Команда Столе Сольбаккена здобула перемогу з рахунком 2:1 та стала учасником чвертьфіналу турніру.

Про результат поєдинку повідомив портал Новини.LIVE.

Голанн приніс Норвегії історичну перемогу

Бразильці отримали чудову нагоду відкрити рахунок уже на початку матчу. На 12-й хвилині арбітр після перегляду ВАР помилково призначив пенальті за фол Крістоффера Аєра на Матеусі Куньї, однак Бруно Гімараес не зміг переграти Ор'яна Нюланна, який відбив удар з одинадцятиметрової позначки.

До перерви обидві команди створили кілька небезпечних моментів, але воротарі діяли надійно. Шанси відзначитися мали Габріел Мартінеллі, Вінісіус Жуніор, Ерлінг Голанн та Мартін Едегор, однак рахунок так і не було відкрито.

Долю зустрічі вирішив Голанн. На 79-й хвилині форвард ударом головою замкнув навіс Андреаса Шельдерупа з лівого флангу, а вже на 90-й хвилині оформив дубль, реалізувавши дальній удар низом.

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У компенсований час Бразилія зуміла лише скоротити відставання. Після перегляду відеоповтору арбітр призначив другий пенальті у ворота норвежців, який упевнено реалізував Неймар. Проте врятувати матч п'ятиразовим чемпіонам світу вже не вдалося.

Бразилія — Норвегія — 1:2

Голи: Неймар, 90+10 (пен.) — Голанн, 79, 90.

У чвертьфіналі чемпіонату світу-2026 збірна Норвегії зустрінеться з переможцем матчу між Англією та Мексикою.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Франція здолала Парагвай із мінімальним рахунком завдяки вирішальному м'ячу Мбаппе, а Марокко не залишило шансів Канаді в матчі чемпіонату світу-2026.

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