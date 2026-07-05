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Головна ЧС-2026 Один з найцікавіших днів ЧС: Бразилія спробує стримати Голанна, Англія проти господарів

Один з найцікавіших днів ЧС: Бразилія спробує стримати Голанна, Англія проти господарів

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 16:42
Бразилія — Норвегія та Мексика — Англія: розклад матчів ЧС-2026
Неймар, Ерлінг Голанн, Гаррі Кейн. Фото: Reuters

Два матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 відбудуться в черговий ігровий день. У їх межах зіграють господарі турніру та дві топові збірні.

Про розклад матчів повідомив портал Новини.LIVE.

Сборная Англии по футболу
Збірна Англії з футболу. Фото: Reuters

Бразилія — Норвегія (23:00 за Києвом)

Бразилія вийде на поле 5 липня о 23:00 за київським часом у матчі проти Норвегії. Південноамериканська збірна традиційно робить ставку на контроль м’яча, короткі передачі та домінування в центрі поля. Команда прагне швидко повертати м’яч після втрат і нав’язувати супернику високий темп.

Норвегія підходить до матчу з акцентом на організовану оборону та швидкі вертикальні атаки. Основна загроза — стрімкі переходи та індивідуальна форма атакувальних гравців, які здатні реалізувати навіть обмежену кількість моментів. Головною небезпекою в складі скандинавів залишається Ерлінг Голанн.

Англія — Мексика (03:00 за Києвом)

Другий поєдинок відбудеться вже в ніч на 6 липня о 03:00 за київським часом, де Англія зустрінеться з Мексикою. Англійці підходять до гри у статусі одного з головних фаворитів чемпіонату світу.

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Команда робить ставку на баланс між обороною та атакою, інтенсивність у середній лінії та швидкий перехід у фінальну третину поля. На вістрі атак у них діятиме Гаррі Кейн.

Мексика ж розраховує на швидкість флангів, високий пресинг та агресивну гру без м’яча.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про мінімальну перемогу Франції над Парагваєм, яку вирішив точний удар Мбаппе, а також про впевнений розгром Канади збірною Марокко на стадії плейоф чемпіонату світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що відомий футболіст спричинив скандал на чемпіонаті світу-2026 своїми резонансними заявами, які викликали широкий резонанс у медіа та серед уболівальників.

Мексика Збірна Англії по футболу Збірна Бразилії з футболу Збірна Норвегії з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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