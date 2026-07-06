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Главная ЧМ-2026 Голанн своим дублем выбил Бразилию из чемпионата мира

Голанн своим дублем выбил Бразилию из чемпионата мира

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Дата публикации 6 июля 2026 03:45
Норвегия сенсационно выбила Бразилию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026
Матч «Бразилия» — «Норвегия». Фото: Reuters

Сборная Норвегии сенсационно выбила Бразилию из чемпионата мира-2026. Команда Столе Сольбаккена одержала победу со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Голанн принес Норвегии историческую победу

Бразильцы получили прекрасную возможность открыть счёт уже в начале матча. На 12-й минуте арбитр после просмотра ВАР ошибочно назначил пенальти за фол Кристоффера Айера на Матеусе Кунье, однако Бруно Гимараэш не смог переиграть Орьяна Нюланна, который отразил удар с одиннадцатиметровой отметки.

До перерыва обе команды создали несколько опасных моментов, но вратари действовали надежно. Шансы отличиться были у Габриэля Мартинелли, Винисиуса Жуниора, Эрлинга Голанна и Мартина Эдегора, однако счет так и не был открыт.

Судьбу встречи решил Голанн. На 79-й минуте нападающий ударом головой замкнул навес Андреаса Шельдерупа с левого фланга, а уже на 90-й минуте оформил дубль, реализовав дальний удар низом.

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В добавленное время Бразилия сумела лишь сократить отставание. После просмотра видеоповтора арбитр назначил второй пенальти в ворота норвежцев, который уверенно реализовал Неймар. Однако спасти матч пятикратным чемпионам мира уже не удалось.

Бразилия — Норвегия — 1:2

Голы: Неймар, 90+10 (пен.) — Голанн, 79, 90.

В четвертьфинале чемпионата мира-2026 сборная Норвегии встретится с победителем матча между Англией и Мексикой.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Франция одолела Парагвай с минимальным счётом благодаря решающему голу Мбаппе, а Марокко не оставило шансов Канаде в матче чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что поступок одного из самых известных футболистов мира стал причиной резонансного скандала во время чемпионата мира-2026.

Эрлинг Холанд Сборная Бразилии по футболу Сборная Норвегии по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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