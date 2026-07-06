Тренер Бельгії жорстко відреагував на рішення ФІФА щодо Балогуна

Руді Гарсія та Фалорін Балогун. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія публічно розкритикував рішення ФІФА призупинити дискваліфікацію нападника збірної США Фоларіна Балогуна. Завдяки цьому американський форвард зможе взяти участь у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти бельгійців.

Про реакцію наставника повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на журналіста Фабріціо Романо.

Руді Гарсія та Тібо Куртуа. Фото: Reuters

Гарсія обурився рішенню ФІФА

Наставник бельгійської збірної заявив, що не розуміє логіки такого рішення та вважає його вкрай дивним. За його словами, ситуація більше нагадує першоквітневий жарт, ніж рішення дисциплінарного органу.

"Я не знав, що на чемпіонаті світу і у ФІФА 5 липня насправді збігається з 1 квітня. Це першоквітневий жарт. Ми захищаємо не національну команду чи федерацію, а футбол і чесність", — сказав Гарсія.

Напередодні дисциплінарний комітет ФІФА призупинив автоматичну одноматчеву дискваліфікацію Балогуна, яку нападник отримав після вилучення у поєдинку 1/16 фіналу проти Боснії і Герцеговини. Покарання було відкладене на випробувальний термін тривалістю один рік, що дозволило форварду залишитися у розпорядженні збірної США.

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Таке рішення було ухвалене після звернення представників Білого дому до президента ФІФА Джанні Інфантіно з проханням відкласти дискваліфікацію американського футболіста. Після цього президент США Дональд Трамп публічно подякував міжнародній федерації за ухвалений вердикт.

Матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 між збірними США та Бельгії відбудеться 7 липня.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що збірна Франції зуміла переграти Парагвай лише завдяки єдиному голу Кіліана Мбаппе, тоді як Марокко впевнено оформило вихід до наступного раунду чемпіонату світу-2026 після перемоги над Канадою.

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