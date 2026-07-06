Тренер сборной Бельгии резко отреагировал на решение ФИФА в отношении Балогуна

Руди Гарсия и Фалорин Балогун. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия публично раскритиковал решение ФИФА приостановить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Благодаря этому американский нападающий сможет принять участие в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против бельгийцев.

О реакции наставника сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

Руди Гарсия и Тибо Куртуа. Фото: Reuters

Гарсия возмутился решением ФИФА

Тренер бельгийской сборной заявил, что не понимает логики такого решения и считает его крайне странным. По его словам, ситуация больше напоминает первоапрельскую шутку, чем решение дисциплинарного органа.

"Я не знал, что на чемпионате мира и в ФИФА 5 июля на самом деле совпадает с 1 апреля. Это первоапрельская шутка. Мы защищаем не национальную команду или федерацию, а футбол и честность", — сказал Гарсия.

Накануне дисциплинарный комитет ФИФА приостановил автоматическую одноматчевую дисквалификацию Балогуна, которую нападающий получил после удаления в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины. Наказание было отложено на испытательный срок продолжительностью один год, что позволило форварду остаться в распоряжении сборной США.

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Такое решение было принято после обращения представителей Белого дома к президенту ФИФА Джанни Инфантино с просьбой отложить дисквалификацию американского футболиста. После этого президент США Дональд Трамп публично поблагодарил международную федерацию за принятый вердикт.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2026 между сборными США и Бельгии состоится 7 июля.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборная Франции сумела обыграть Парагвай лишь благодаря единственному голу Килиана Мбаппе, тогда как Марокко уверенно оформило выход в следующий раунд чемпионата мира-2026 после победы над Канадой.

Также Новини.LIVE писал, что легендарный футболист оказался в центре громкого конфликта на чемпионате мира-2026, вызвав волну обсуждений своими действиями.