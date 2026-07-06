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Главная ЧМ-2026 Ямаль или Роналду могут выбыть с ЧМ-2026, Бельгия сыграет с США: анонс матчей

Ямаль или Роналду могут выбыть с ЧМ-2026, Бельгия сыграет с США: анонс матчей

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Дата публикации 6 июля 2026 11:59
Ламин Ямаль или Криштиану Роналду могут уже сегодня покинуть ЧМ-2026
Ламин Ямаль, Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Одним из центральных поединков сталии 1/8 плей-офф Кубка Мира станет противостояние Испании и Португалии. Два претендента на победу сойдутся на ранней стадии турнира. Это может быть последний матч Криштиану Роналду на Мундиале. 

В другом поединке сыграют Бельгия и США, которым вернули ключевого футболиста, сообщают Новини.LIVE

"Красная фурия" ждет реванш 

Сборная Португалии еще никогда не побеждала на Кубке Мира. Лучшим достижением этой команды стала "бронза" в дебюте, который состоялся на ЧМ-1966. Каждое возвращение на турнир ожидания у "лузитан" высоки, и на этот раз они снова рассчитывают на победу. В этом матче Роберто Мартинес может оставить Криштиану Роналду на скамейке запасных — уж слишком силен соперник, а ставки высоки. 

Испания проиграла Португалии по пенальти в финале Лиги Наций-2025 и теперь жаждет поквитаться с обидчиком. Команда Луиса Де Ла Фуэнте набирает ход прямо по ходу ЧМ-2026. Слабых мест у "красной фурии" мало, и одной из них может стать желание Ламина Ямаля обыграть как можно больше соперников в каждой атаке. Зато ворота испанцев защищает Унаи Симон, который уже вошел в историю в качестве голкипера, который дольше всего не пропускает голы. В лазарете остаются Нико Уильямс, Виктор Муньос и Йереми Пино.

1/8 финала

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Португалия — Испания 

Арлингтон, Техас. Начало по Киеву — 22:00.

У Бельгии дополнительная мотивация 

Последние хозяева турнира накануне противостояния с "красными дьяволами" разозлили как бельгийских, так и нейтральных болельщиков. Американский форвард Фоларин Балоган, который был удален в матче с Боснией и Герцеговиной (2:0), возвращен в игру решением ФИФА, на которое оказал влияние Дональд Трамп. Дисквалификацию футболиста не отменили, но на поле он выйдет. ФИФА "берет его на поруки". Такого в истории спорта еще не было, и это абсолютный позор

Фоларин Балоган
Тот самый форвард Фоларин Балоган. Фото: Reuters

Не факт, что возвращение Фоларина поможет американцам. Бельгийская делегация вне себя, команда намерена сыграть свой лучший матч за последние годы. После волевой победы над Сенегалом (3:2) "красные дьяволы" на моральном подъеме, так что аутсайдерами в этом противостоянии они точно не будут. 

1/8 финала

США — Бельгия

Сиэтл. Начало по Киеву — 03:00.

Напомним, Новини.LIVE писали о красноречивой реакции девушки Неймара на слезы футболиста после вылета Бразилии с ЧМ-2026. 

Также Новини.LIVE цитировали Неймара, который сделал важное заявление о своей последующей карьере и перспективах. 

Сборная Испании по футболу Сборная Бельгии по футболу Чемпионат Португалии по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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