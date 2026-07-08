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Головна ЧС-2026 Ібрагімович пояснив, чому Мессі забиває так багато на чемпіонаті світу

Ібрагімович пояснив, чому Мессі забиває так багато на чемпіонаті світу

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Дата публікації: 8 липня 2026 11:47
Ібрагімович назвав Мессі ключовим фактором перемог Аргентини
Ліонель Мессі та Златан Ібрагімович. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Колишній нападник збірної Швеції Златан Ібрагімович прокоментував вихід Аргентини до 1/4 фіналу плей-офф Кубка світу. Для цього "альбіселесте" довелося вирвати перемогу над Єгиптом. При цьому підопічні Ліонеля Скалоні поступалися у рахунку на два голи.

Златан Ібрагімович відзначив внесок Ліонеля Мессі у перемогу Аргентини, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на FOX.

Аргентинець Ліонель Мессі не забив пенальті у ворота збірної Єгипту в 1/8 фіналу чемпіонату світу. Він зумів виправитися у другому таймі й записав на свій рахунок гол із результативною передачею. Це дозволило "альбіселесте" вирвати вольову перемогу з рахунком 3:2 у компенсований час матчу.

Лионель Месси
Аргентинські футболісти вітають Лео Мессі з перемогою. Фото: Reuters

Що Златан сказав про Мессі

Колишній шведський футболіст зазначив, що жоден із суперників збірної Аргентини на ЧС-2026 так і не придумав, як зупинити Ліонеля Мессі. У певні відрізки гри ветеран "перетворюється на звіра", який забиває гол за голом і диригує атаками своєї команди.

"Він досі надзвичайно мотивований, хоче грати і може це робити. Досвід і талант на місці. Мессі завоював безліч трофеїв, він є чинним чемпіоном світу. І попри все це Ліонель, як і раніше, прагне досягти більшого", — заявив Ібрагімович.

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У півфіналі чемпіонату світу збірна Аргентини зіграє зі Швейцарією. Матч відбудеться в неділю, 12 липня.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про дружину лідера збірної Франції Усмана Дембеле, яка вважається однією з найскромніших супутниць футболістів на ЧС-2026.

Також Новини.LIVE цитували Мохамеда Салаха, який назвав причину поразки збірної Єгипту від Аргентини на Кубку світу.

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Ліонель Мессі Златан Ібрагімович Збірна Аргентини з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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