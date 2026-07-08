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Главная ЧМ-2026 Ибрагимович объяснил, почему Месси так много забивает на Кубке Мира

Ибрагимович объяснил, почему Месси так много забивает на Кубке Мира

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Дата публикации 8 июля 2026 11:47
Ибрагимович назвал Месси ключевым фактором побед Аргентины
Лионель Месси и Златан Ибрагимович. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович оценил выход Аргентины в 1/4 плей-офф Кубка Мира. Для этого "альбиселесте" пришлось вырвать победу над Египтом. При этом подопечные Лионеля Скалони уступали в счете в два гола. 

Златан Ибрагимович отметил вклад Лионеля Месси в победу Аргентины, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на FOX

Аргентинец Лионель Месси не забил пенальти в ворота сборной Египта в 1/8 чемпионата мира. Он сумел исправиться во втором тайме и записал на совй счет гол с результативной передачей. Это позволило "альбиселесте" вырвать волевую победу со счетом 3:2 в компенсированное к поединку время. 

Лионель Месси
Аргентинские футболисты поздравляют Лео Месси с победой. Фото: Reuters

Что Златан сказал о Месси 

Бывший шведский футболист отметил, что ни один из соперников сборной Аргентины на ЧМ-2026 так и не придумал, как остановить Лионеля Месси. В отдельные отрезки игры ветеран "превращается в зверя", который забивает гол за голом и дирижирует атаками своей команды. 

"Он все еще предельно мотивирован, хочет играть и может это делать. Опыт и талант на месте. Месси завоевал массу трофеев, он является действующим чемпионом мира. И несмотря на все это Лионель по-прежнему хочет добиться большего", — заявил Ибрагимович. 

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Напомним, Новини.LIVE писали о жене лидера сборной Франции Усмана Дембеле, которая считается одной из самых скромных спутниц футболистов на ЧМ-2026. 

Также Новини.LIVE цитировали Мохамеда Салаха, который назвал причину поражения сборной Египта от Аргентины на Кубке Мира. 

Лионель Месси Златан Ибрагимович Сборная Аргентины по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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