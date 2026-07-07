Аргентина вырвала победу у Египта и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

Матч Аргентина— Египет. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Сборная Аргентины драматично вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2026, одержав волевую победу над Египтом. Команда Лионеля Скалони уступала два мяча, но сумела переломить ход встречи и вырвать победу уже в добавленное время.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Месси не забил пенальти, а Египет дважды поразил ворота соперника

Аргентина с первых минут завладела мячом и регулярно угрожала воротам соперника, однако счет открыли египтяне. На 15-й минуте Яссер Ибрагим после навеса с фланга точно пробил головой.

Вскоре чемпионы мира получили отличную возможность сравнять счет, но Лионель Месси не реализовал пенальти — удар капитана парировал вратарь Хамза Шобейр. До перерыва аргентинцы неоднократно были близки к голу, а сам Месси ещё и попал в штангу, однако счёт остался неизменным.

После перерыва Египет сначала забил второй гол, но этот мяч был отменен после просмотра ВАР из-за нарушения правил. Однако вскоре африканская команда все же удвоила преимущество: Мостафа Зико завершил быструю контратаку после передачи Хайссема Хассана.

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После второго пропущенного гола команда Скалони перешла к массированному наступлению. На 79-й минуте Месси выполнил точную подачу со стандарта, а Кристиан Ромеро ударом головой сократил отставание.

Ещё через пять минут капитан аргентинцев сам восстановил равновесие. После нескольких рикошетов в штрафной площади Месси первым оказался у мяча и точно пробил в сетку.

Когда игра уже приближалась к дополнительному времени, Аргентина вырвала победу. Лаутаро Мартинес навесил с правого фланга, а Энцо Фернандес точным ударом головой принес своей команде путевку в четвертьфинал.

Аргентина — Египет — 3:2

Голы: Ромеро, 79, Месси, 84, Фернандес, 90+2 — Ибрагим, 15, Зико, 67.

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