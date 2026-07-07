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Головна ЧС-2026 Аргентина у вольовому стилі обіграла Єгипет, хоча програвала 0:2

Аргентина у вольовому стилі обіграла Єгипет, хоча програвала 0:2

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Дата публікації: 7 липня 2026 21:44
Аргентина вирвала перемогу над Єгиптом і вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026
Матч Аргентина — Єгипет. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Збірна Аргентини драматично вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу-2026, здобувши вольову перемогу над Єгиптом. Команда Ліонеля Скалоні поступалася у два м'ячі, але зуміла перевернути перебіг зустрічі та вирвати перемогу вже в компенсований час.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Мессі не забив пенальті, а Єгипет двічі вразив ворота суперника

Аргентина з перших хвилин заволоділа м'ячем і регулярно загрожувала воротам суперника, однак рахунок відкрили єгиптяни. На 15-й хвилині Яссер Ібрагім після навісу з флангу точно пробив головою.

Невдовзі чемпіони світу отримали чудову нагоду зрівняти рахунок, але Ліонель Мессі не реалізував пенальті — удар капітана парирував воротар Хамза Шобейр. До перерви аргентинці неодноразово були близькими до гола, а сам Мессі ще й влучив у штангу, однак рахунок залишився незмінним.

Після відпочинку Єгипет спочатку забив вдруге, але цей м'яч було скасовано після перегляду ВАР через порушення правил. Проте вже незабаром африканська команда все ж подвоїла перевагу: Мостафа Зіко завершив швидку контратаку після передачі Хайссема Хассана.

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Після другого пропущеного гола команда Скалоні перейшла до масованого наступу. На 79-й хвилині Мессі виконав точну подачу зі стандарту, а Крістіан Ромеро ударом головою скоротив відставання.

Ще через п'ять хвилин капітан аргентинців сам відновив рівновагу. Після кількох рикошетів у штрафному майданчику Мессі першим опинився на м'ячі та влучно пробив у сітку.

Коли гра вже наближалася до додаткового часу, Аргентина вирвала перемогу. Лаутаро Мартінес навісив із правого флангу, а Енцо Фернандес точним ударом головою приніс своїй команді путівку до чвертьфіналу.

Аргентина — Єгипет — 3:2

Голи: Ромеро, 79, Мессі, 84, Фернандес, 90+2 — Ібрагім, 15, Зіко, 67.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що збірну Португалії може очолити досвідчений тренер, який уже працював із Кріштіану Роналду.

Також Новини.LIVE писав, що Джорджина Родрігес підтримала Кріштіану Роналду після вильоту Португалії з чемпіонату світу-2026.

Єгипет Ліонель Мессі Збірна Аргентини з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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