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Головна ЧС-2026 Роналду отримав реакцію Джорджини Родрігес на свій провал

Роналду отримав реакцію Джорджини Родрігес на свій провал

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Дата публікації: 7 липня 2026 10:00
Джорджина Родрігес підтримала Роналду після вильоту Португалії з ЧС-2026
Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio/

Наречена капітана збірної Португалії Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес підтримала футболіста після вильоту команди з чемпіонату світу-2026. Португальці завершили виступ на турнірі, поступившись Іспанії з рахунком 0:1 в 1/8 фіналу.

Про підтримку Родрігес повідомив портал Новини.LIVE.

Джорджина звернулася до Роналду після поразки

Після фінального свистка Джорджина Родрігес опублікувала у своїх соцмережах репост публікації Nike з написом: "Його історія триває". До допису вона додала лише емодзі у вигляді червоного серця, висловивши підтримку своєму нареченому.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Сторіз Джорджини Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio/

Поразка від Іспанії стала особливо емоційною для 41-річного форварда. Після матчу Роналду офіційно підтвердив, що чемпіонат світу-2026 став для нього останнім у кар'єрі.

Водночас португалець наголосив, що не шкодує про виступи за національну команду. За його словами, три виграні трофеї зі збірною, зокрема перемога на Євро-2016, мають для нього не меншу цінність, ніж титул чемпіона світу.

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Джорджина Родригес
Джорджина Родрігес з синами на матчі ЧС. Фото: instagram.com/georginagio/

Хто така Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес — іспанська модель, бізнесвумен та одна з найвідоміших інфлюенсерок світу. До знайомства з Роналду вона працювала консультанткою в бутіку Gucci у Мадриді.

Їхня історія кохання розпочалася у 2016 році, коли Кріштіану виступав за мадридський "Реал". За словами Родрігес, саме випадкова зустріч у магазині стала початком їхніх стосунків. З того часу пара неодноразово з'являлася разом на світських заходах, церемоніях нагородження та футбольних матчах, ставши однією з найвідоміших у світовому спорті.

Разом Кріштіану та Джорджина виховують двох спільних доньок — Алану Мартіну та Беллу Есмеральду. Крім того, Родрігес бере активну участь у вихованні трьох старших дітей футболіста — Кріштіану-молодшого, а також близнюків Єви й Матео. Загалом подружжя виховує п'ятьох дітей.

Окрім сімейного життя, Джорджина успішно розвиває кар'єру моделі та медійної особистості. Вона стала героїнею документального серіалу "Я — Джорджина", співпрацює з провідними світовими брендами та входить до числа найвпливовіших інфлюенсерів. На її сторінку в Instagram підписані 74,7 мільйонів фоловерів.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писав про гучний міжнародний скандал, який спалахнув після образ в бік Кіліана Мбаппе з-боку парагвайської сенаторки.

Також Новини.LIVE повідомляв про наслідки російського удару, через який серйозних пошкоджень зазнав будинок футбольного коментатора Віктора Вацка.

Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес Збірна Португалії з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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