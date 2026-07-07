Іспанія вирвала перемогу над Португалією та вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026

Матч Португалії проти Іспанії. Фото: Reuters

Збірна Іспанії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу-2026, здолавши Португалію в одному з найочікуваніших матчів стадії плейоф. Долю зустрічі вирішив гол Мікеля Меріно вже в компенсований до другого тайму час.

Про результат поєдинку повідомив портал Новини.LIVE.

Команди довго не могли відкрити рахунок

Із перших хвилин суперники запропонували високий темп і створили чимало небезпечних моментів. Іспанія більше контролювала м'яч, тоді як португальці робили ставку на швидкі контратаки.

Головною фігурою першого тайму став воротар Португалії Діогу Кошта, який урятував свою команду після ударів Мікеля Оярсабаля, Ламіна Ямаля та Алекса Баени. На іншому боці поля Унаї Сімон не дозволив забити Кріштіану Роналду, а після удару Нуну Мендеша м'яч влучив у поперечину.

Після перерви характер гри не змінився. Іспанці продовжували тиснути, а Португалія відповідала небезпечними атаками за участю Роналду, Бруну Фернандеша та Рафаела Леау.

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Меріно вирвав перемогу для Іспанії

Коли матч уже наближався до додаткового часу, іспанці все ж знайшли свій шанс. На першій компенсованій хвилині Ферран Торрес виконав розрізну передачу до штрафного майданчика, де Мікель Меріно точним ударом у ближній кут переграв Діогу Кошту.

Португальці одразу пішли вперед великими силами. Уже наприкінці компенсованого часу Бернарду Сілва мав чудову нагоду перевести гру в овертайм, але його удар головою пролетів над поперечиною.

Іспанія втримала мінімальну перевагу та в чвертьфіналі чемпіонату світу-2026 зіграє з переможцем матчу Бельгії та США.

Португалія — Іспанія — 0:1

Гол: Меріно, 90+1.

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