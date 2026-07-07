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Головна ЧС-2026 Роналду зробив важливе оголошення щодо свого майбутнього

Роналду зробив важливе оголошення щодо свого майбутнього

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2026 03:32
Роналду зробив заяву щодо участі на чемпіонатах світу
Кріштіану Роналду. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Нападник і капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду підтвердив, що більше не братиме участі у чемпіонатах світу. Легендарний форвард оголосив про своє рішення після поразки від Іспанії в 1/8 фіналу ЧС-2026.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на слова журналіста Фабріціо Романо.

Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Роналду попрощався з чемпіонатами світу

Після фінального свистка 41-річний футболіст заявив, що мундіаль у США, Канаді та Мексиці став для нього останнім. За словами Роналду, тепер він хоче більше часу присвятити родині та спокійно осмислити завершення ще одного важливого етапу своєї кар'єри.

"Це був мій останній чемпіонат світу, так... Але тепер у мене буде час подумати, побути із сім'єю. Життя триває. Завтра я прокинуся з тим самим настроєм, що й сьогодні. Я зробив усе, що міг", — сказав Роналду.

Водночас португалець наголосив, що поки не планує завершувати виступи за національну команду.

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Збірна Португалії припинила боротьбу на чемпіонаті світу-2026 після мінімальної поразки від Іспанії з рахунком 0:1. Переможний м'яч на першій компенсованій хвилині другого тайму забив Мікель Меріно, який вивів іспанців до чвертьфіналу.

Для Роналду цей турнір став шостим чемпіонатом світу в кар'єрі. За цей час він провів 27 матчів, забив 11 голів і віддав дві результативні передачі, однак так і не зміг здобути головний трофей світового футболу.

Попри це, нападник не вважає відсутність перемоги на чемпіонаті світу найбільшим розчаруванням у виступах за збірну.

"Я виграв три трофеї зі збірною Португалії. До Кріштіану Португалія не виграла нічого. Найбільший титул, який я здобув із національною командою, — це Євро-2016. Для мене чемпіонат Європи має таку саму цінність, як і чемпіонат світу", — зазначив Роналду.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що Кіліан Мбаппе різко відреагував на заяви парагвайської сенаторки, яка після матчу Франції дозволила собі расистські образи на адресу футболіста.

Також Новини.LIVE писав, що внаслідок російської атаки було сильно пошкоджено будинок футбольного коментатора Віктора Вацка, хоча він і його родина не постраждали.

Кріштіану Роналду Збірна Португалії з футболу ЧС-2026 з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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