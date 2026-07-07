Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дача
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ЧМ-2026 Роналду сделал важное заявление о своем будущем

Роналду сделал важное заявление о своем будущем

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 03:32
Роналду выступил с заявлением об участии в чемпионатах мира
Криштиану Роналду. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду подтвердил, что больше не будет участвовать в чемпионатах мира. Легендарный форвард объявил о своем решении после поражения от Испании в 1/8 финала ЧМ-2026.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на слова журналиста Фабрицио Романо.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Роналду попрощался с чемпионатами мира

После финального свистка 41-летний футболист заявил, что чемпионат мира в США, Канаде и Мексике стал для него последним. По словам Роналду, теперь он хочет уделить больше времени семье и спокойно осмыслить завершение еще одного важного этапа своей карьеры.

"Это был мой последний чемпионат мира, да... Но теперь у меня будет время подумать, побыть с семьей. Жизнь продолжается. Завтра я проснусь с тем же настроением, что и сегодня. Я сделал все, что мог", — сказал Роналду.

В то же время португалец подчеркнул, что пока не планирует завершать выступления за национальную сборную.

Читайте также:

Шесть чемпионатов мира без заветного титула

Сборная Португалии завершила выступление на чемпионате мира-2026 после минимального поражения от Испании со счетом 0:1. Победный гол на первой добавленной минуте второго тайма забил Микель Мерино, который вывел испанцев в четвертьфинал.

Для Роналду этот турнир стал шестым чемпионатом мира в карьере. За это время он провел 27 матчей, забил 11 голов и отдал две результативные передачи, однако так и не смог завоевать главный трофей мирового футбола.

Несмотря на это, нападающий не считает отсутствие победы на чемпионате мира самым большим разочарованием в выступлениях за сборную.

"Я выиграл три трофея со сборной Португалии. До Криштиану Португалия ничего не выигрывала. Самый значимый титул, который я завоевал с национальной командой, — это Евро-2016. Для меня чемпионат Европы имеет такую же ценность, как и чемпионат мира", — отметил Роналду.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что Килиан Мбаппе резко отреагировал на заявления парагвайского сенатора, которая после матча Франции позволила себе расистские оскорбления в адрес футболиста.

Также Новини.LIVE писал, что в результате российской атаки был сильно поврежден дом футбольного комментатора Виктора Вацка, хотя он и его семья не пострадали.

Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации