Хамес, Салах чи Мессі сьогодні можуть завершити міжнародну кар’єру

Ліонель Мессі, Мохаммед Салах і Хамес Родрігес. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

До закінчення ЧС-2026 залишилося менше двох тижнів. Турнір увійшов у вирішальну стадію, на якій майже щодня втрачає своїх зірок. Останні матчі 1/8 фіналу не стануть винятком.

Уже сьогодні додому можуть вирушити Хамес Родрігес, Ліонель Мессі або Мохамед Салах, повідомляють Новини.LIVE.

Мессі проти Салаха

Це протистояння має гучну назву, яку неможливо проігнорувати. Афіша базується на індивідуальних характеристиках двох лідерів команд. За підсумками цього матчу Ліонель Мессі або Мохамед Салах можуть завершити кар’єру у збірних.

Ліонель Мессі з Кубком світу. Фото: Reuters

І Аргентина, і Єгипет підходять до зустрічі на тлі втоми. Команда з Південної Америки провела додатковий час у матчі попереднього етапу з Кабо-Верде (3:2). Африканці лише завдяки пенальті пройшли Австралію. Підопічним Ліонеля Скалоні вдалося не зустрітися на турнірі з рівними собі суперниками. Але й у матчах із номінальними аутсайдерами стає зрозуміло, що у цієї команди немає флангів, а більшість гравців атаки прибули не в найкращій формі. Що стосується Єгипту, то він має чудову оборону, але великі проблеми з тим, щоб забити супернику.

1/8 фіналу

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Аргентина — Єгипет

Атланта. Початок за київським часом — 19:00.

Битва двох систем

Класика чемпіонатів світу: прагматична європейська команда зустрінеться з темпераментним атакувальним колективом із Латинської Америки. Ці штампи цілком виправдані. Мурат Якін робить ставку на сувору дисципліну, тактичну гнучкість і швидкий перехід з оборони в атаку. Команда Нестора Лоренцо віддає перевагу високому інтенсивному пресингу, грі на флангах та індивідуальній майстерності лідерів.

Швейцарія пробилася до чвертьфіналу чемпіонату світу вперше з 1954 року. Колумбія пропустила попередній Мундіаль. З мотивацією у суперників усе гаразд, чого не скажеш про кадрову ситуацію. У європейців під питанням участь у матчі Мікеля Ебішера та Луки Яквіца. За американську команду точно не зіграє форвард Джон Кордоба.

1/8 фіналу

Швейцарія — Колумбія

Ванкувер. Початок за київським часом — 23:00.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, що Кріштіану Роналду заявив одразу після вильоту збірної Португалії з чемпіонату світу.

Також Новини.LIVE повідомляли про реакцію Джорджини Родрігес на поразку, яка може стати останньою для Кріштіану Роналду у складі збірної Португалії.