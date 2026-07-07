Балогун не допоміг: Бельгія вибила США з Кубка світу

Юрі Тілеманс на тлі американської вболівальниці. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу вибула остання команда, що представляла країну-господарку турніру. Збірна США не змогла нічого протиставити Бельгії. Підопічні Маурісіо Почеттіно пропустили чотири голи.

Американцям не допомогло заступництво ФІФА і навіть Дональда Трампа, повідомляють Новини.LIVE.

Цей поєдинок став найобговорюванішим матчем стадії 1/8 Кубка світу задовго до свого початку. Справа в скандалі з поверненням до складу збірної США нападника Фалоріна Балогуна. Його вилучили в минулому матчі, але ФІФА ухвалила безапеляційне рішення повернути гравця, хоча жодних підстав для цього не було. Ініціатором цього рішення був Дональд Трамп.

Бельгія не помітила опору суперника

У підсумку кадрове посилення американської команди призвело до зворотного ефекту. Гравці збірної Бельгії згуртувалися на тлі несправедливого рішення ФІФА. Нейтральні вболівальники підтримали європейську команду, і в підсумку вона розгромила суперника.

Вболівальниці збірної США прикрасили турнір своєю присутністю. Фото: Reuters

Півзахисник "Аталанти" Шарль Де Кетеларе забив дубль. Ванакен додав ще один гол, а наприкінці матчу знову вийшов на поле Лукаку, який уже забив четвертий м’яч. Окрім розгрому, збірна США зіткнулася з черговою травмою лідера команди Крістіана Пулішича та несподіваними помилками воротаря Меттью Фріса.

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Голи: Тілльман, 31 — Де Кетеларе, 9, 33; Ванакен, 57; Лукаку, 90+3.

На наступному етапі плей-офф Кубка світу збірна Бельгії зіграє з Іспанією.

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