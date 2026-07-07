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Головна ЧС-2026 Португалія залишилась без головного тренера після поразки від Іспанії

Португалія залишилась без головного тренера після поразки від Іспанії

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2026 02:12
Роберто Мартінес залишив збірну Португалії після вильоту з ЧС-2026
Роберто Мартінес. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес оголосив про відхід зі своєї посади після вильоту команди з чемпіонату світу-2026. Наставник повідомив про це одразу після поразки від Іспанії в 1/8 фіналу турніру.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Record.

Роберто Мартинес
Роберто Мартінес. Фото: Reuters

Мартінес пояснив причини відставки

Після завершення матчу іспанський фахівець заявив, що його головною метою була перемога на чемпіонаті світу. За словами Мартінеса, після невиконання цього завдання він не бачить сенсу залишатися на посаді.

"Я приїхав до Португалії, щоб виграти чемпіонат світу, і думаю, що без перемоги продовжувати немає сенсу. Тепер у ради директорів і президента є можливість обрати нового тренера. Президент завжди підтримував мою роботу, але мій контракт закінчується сьогодні", — сказав Мартінес.

Тренер також наголосив, що остаточного рішення про відхід до старту чемпіонату світу не було. За його словами, майбутнє повністю залежало від результату команди на турнірі.

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Збірна Португалії завершила виступ на чемпіонаті світу-2026 після мінімальної поразки від Іспанії. Єдиний гол у зустрічі на першій компенсованій хвилині другого тайму забив Мікель Меріно.

Роберто Мартінес очолив збірну Португалії у січні 2023 року. Під його керівництвом команда виграла Лігу націй у 2025 році, однак на чемпіонаті світу-2026 не змогла подолати стадію 1/8 фіналу.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що Кіліан Мбаппе різко відреагував на заяви парагвайської сенаторки, яка після матчу Франції дозволила собі расистські образи на адресу футболіста.

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Збірна Іспанії з футболу Збірна Португалії з футболу Роберто Мартінес
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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