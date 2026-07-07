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Главная ЧМ-2026 Португалия осталась без главного тренера после поражения от Испании

Португалия осталась без главного тренера после поражения от Испании

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Дата публикации 7 июля 2026 02:12
Роберто Мартинес покинул сборную Португалии после вылета с ЧМ-2026
Роберто Мартинес. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объявил об уходе со своего поста после вылета команды из чемпионата мира-2026. Тренер сообщил об этом сразу после поражения от Испании в 1/8 финала турнира.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Record.

Роберто Мартинес
Роберто Мартинес. Фото: Reuters

Мартинес объяснил причины отставки

По завершении матча испанский специалист заявил, что его главной целью была победа на чемпионате мира. По словам Мартинеса, после невыполнения этой задачи он не видит смысла оставаться на посту.

"Я приехал в Португалию, чтобы выиграть чемпионат мира, и думаю, что без победы продолжать нет смысла. Теперь у совета директоров и президента есть возможность выбрать нового тренера. Президент всегда поддерживал мою работу, но мой контракт заканчивается сегодня", — сказал Мартинес.

Тренер также подчеркнул, что окончательного решения об уходе до старта чемпионата мира не было. По его словам, будущее полностью зависело от результата команды на турнире.

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Сборная Португалии завершила выступление на чемпионате мира-2026 после минимального поражения от Испании. Единственный гол в матче на первой компенсированной минуте второго тайма забил Микель Мерино.

Роберто Мартинес возглавил сборную Португалии в январе 2023 года. Под его руководством команда выиграла Лигу наций в 2025 году, однако на чемпионате мира-2026 не смогла преодолеть стадию 1/8 финала.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что Килиан Мбаппе резко отреагировал на заявления парагвайской сенаторши, которая после матча Франции позволила себе расистские оскорбления в адрес футболиста.

Также Новини.LIVE писал, что в результате российской атаки был сильно поврежден дом футбольного комментатора Виктора Вацка, хотя он и его семья не пострадали.

Сборная Испании по футболу Сборная Португалии по футболу Роберто Мартинес
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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