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Головна ЧС-2026 Тухель готовий попросити Трампа скасувати жовту картку Райса

Тухель готовий попросити Трампа скасувати жовту картку Райса

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Дата публікації: 6 липня 2026 22:04
Тухель відреагував на ідею попросити Трампа допомогти збірній Англії
Томас Тухель та Деклан Райс. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель прокоментував дискваліфікацію Деклана Райса після перемоги над Мексикою в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. Німецький фахівець також із гумором відповів на запитання про можливе втручання президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на BBC.

Деклан Райс
Деклан Райс. Фото: Reuters

Тухель не згоден із жовтою карткою Райса

Деклан Райс отримав попередження вже на першій хвилині матчу проти Мексики, який завершився перемогою англійців із рахунком 3:2. Ця жовта картка стала для півзахисника другою на турнірі, тому він автоматично пропустить чвертьфінальний поєдинок із Норвегією.

На думку Томаса Тухеля, арбітр помилився, показавши Райсу жовту картку. Водночас наставник визнав, що не знає, чи дозволяють правила оскаржити таке рішення.

"Жовта картка Райса на першій хвилині матчу… Ми можемо сперечатися безкінечно. Я вважаю, що картки не було. Чи можемо ми її скасувати? Чим це закінчиться? Де межа? Я не знаю правил. Я не той, кого потрібно про це запитувати. Я почекаю, що буде далі", — сказав Тухель.

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Після цього журналісти запитали, чи не варто капітану збірної Англії Гаррі Кейну звернутися до президента США Дональда Трампа з проханням допомогти скасувати дискваліфікацію Райса. У відповідь Тухель лише посміхнувся і коротко відповів: "Можливо".

Таке запитання пролунало після нещодавньої історії з нападником збірної США Фоларіном Балогуном. Раніше Трамп підтвердив, що спілкувався з президентом ФІФА Джанні Інфантіно щодо скасування дискваліфікації американського форварда. Згодом дисциплінарний комітет ФІФА призупинив одноматчеве відсторонення Балогуна, що дозволило йому зіграти в матчі 1/8 фіналу проти Бельгії.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли про хвилю критики на адресу Джанні Інфантіно після резонансного рішення у справі дискваліфікації Фоларина Балогуна.

Також Новини.LIVE писали, що черговий ігровий день чемпіонату світу-2026 подарує матчі Португалії з Іспанією та Бельгії зі США за путівки до чвертьфіналу.

Дональд Трамп Збірна Англії по футболу Томас Тухель Деклан Райс
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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