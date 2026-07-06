Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дача
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ЧМ-2026 Тухель готов попросить Трампа отменить желтую карточку Райса

Тухель готов попросить Трампа отменить желтую карточку Райса

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 22:04
Тухель отреагировал на предложение обратиться к Трампу с просьбой помочь сборной Англии
Томас Тухель и Деклан Райс. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал дисквалификацию Деклана Райса после победы над Мексикой в 1/8 финала чемпионата мира-2026. Немецкий специалист также с юмором ответил на вопрос о возможном вмешательстве президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на BBC.

Деклан Райс
Деклан Райс. Фото: Reuters

Тухель не согласен с желтой карточкой Райса

Деклан Райс получил предупреждение уже на первой минуте матча против Мексики, который завершился победой англичан со счетом 3:2. Эта желтая карточка стала для полузащитника второй на турнире, поэтому он автоматически пропустит четвертьфинальный матч с Норвегией.

По мнению Томаса Тухеля, арбитр ошибся, показав Райсу желтую карточку. В то же время тренер признал, что не знает, позволяют ли правила обжаловать такое решение.

"Желтая карточка Райса на первой минуте матча… Мы можем спорить бесконечно. Я считаю, что карточки не было. Можем ли мы ее отменить? Чем это закончится? Где предел? Я не знаю правил. Я не тот, кого нужно об этом спрашивать. Я подожду, что будет дальше", — сказал Тухель.

Читайте также:

Тренер пошутил о Трампе

После этого журналисты спросили, не стоит ли капитану сборной Англии Гарри Кейну обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь отменить дисквалификацию Райса. В ответ Тухель лишь улыбнулся и кратко ответил: "Возможно".

Такой вопрос прозвучал после недавней истории с нападающим сборной США Фоларином Балогуном. Ранее Трамп подтвердил, что общался с президентом ФИФА Джанни Инфантино по поводу отмены дисквалификации американского форварда. Впоследствии дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна, что позволило ему сыграть в матче 1/8 финала против Бельгии.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали о волне критики в адрес Джанни Инфантино после резонансного решения по делу о дисквалификации Фоларина Балогуна.

Также Новини.LIVE писали, что очередной игровой день чемпионата мира-2026 подарит матчи Португалии с Испанией и Бельгии с США за путевки в четвертьфинал.

Дональд Трамп Сборная Англии по футболу Томас Тухель Деклан Райс
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации