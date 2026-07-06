Тухель отреагировал на предложение обратиться к Трампу с просьбой помочь сборной Англии

Томас Тухель и Деклан Райс. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал дисквалификацию Деклана Райса после победы над Мексикой в 1/8 финала чемпионата мира-2026. Немецкий специалист также с юмором ответил на вопрос о возможном вмешательстве президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на BBC.

Деклан Райс. Фото: Reuters

Тухель не согласен с желтой карточкой Райса

Деклан Райс получил предупреждение уже на первой минуте матча против Мексики, который завершился победой англичан со счетом 3:2. Эта желтая карточка стала для полузащитника второй на турнире, поэтому он автоматически пропустит четвертьфинальный матч с Норвегией.

По мнению Томаса Тухеля, арбитр ошибся, показав Райсу желтую карточку. В то же время тренер признал, что не знает, позволяют ли правила обжаловать такое решение.

"Желтая карточка Райса на первой минуте матча… Мы можем спорить бесконечно. Я считаю, что карточки не было. Можем ли мы ее отменить? Чем это закончится? Где предел? Я не знаю правил. Я не тот, кого нужно об этом спрашивать. Я подожду, что будет дальше", — сказал Тухель.

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После этого журналисты спросили, не стоит ли капитану сборной Англии Гарри Кейну обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь отменить дисквалификацию Райса. В ответ Тухель лишь улыбнулся и кратко ответил: "Возможно".

Такой вопрос прозвучал после недавней истории с нападающим сборной США Фоларином Балогуном. Ранее Трамп подтвердил, что общался с президентом ФИФА Джанни Инфантино по поводу отмены дисквалификации американского форварда. Впоследствии дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна, что позволило ему сыграть в матче 1/8 финала против Бельгии.