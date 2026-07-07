Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дача
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ЧМ-2026 Бельгия без проблем выставила США с чемпионату мира-2026

Бельгия без проблем выставила США с чемпионату мира-2026

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 09:08
Балогун не помог: Бельгия выбила США с Кубка Мира
Юри Тилеманс на фоне американской болельщицы. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

В рамках 1/8 чемпионата мира по футболу выбыла последняя команда, представляющая страны-хозяйки  турнира. Сборная США ничего не сумела противопоставить Бельгии. Подопечные Маурисиу Почеттино пропустили четыре гола. 

Американцам не помогло заступничество ФИФА и даже Дональда Трампа, сообщают Новини.LIVE

Этот поединок стал самым обсуждаемым матчем стадии 1/8 Кубка Мира задолго до своего начала. Дело в скандале с возвращением в состав сборной США форварда Фалорина Балогуна. Он был удален в прошлом матче, но ФИФА приняла безапелляционное решение вернуть игрока, хотя никаких оснований для того не было. Инициатором решения был Дональд Трамп. 

Бельгия не заметила сопротивления соперника 

В итоге кадровое усиление американской команды привело к обратному эффекту. Игроки сборной Бельгии сплотились на фоне несправедливого решения ФИФА. Нейтральные болельщики поддержали европейскую команду, и в итоге она разгромила соперника. 

Болельщицы сборной США
Болельщицы сборной США украсили собой турнир. Фото: Reuters

Полузащитник "Аталанты" Шарль Де Кетеларе оформил дубль. Ванакен добавил еще один гол, а в конце матча снова вышел на поле Лукаку, который уже записал на свой счет четвертый мяч. Помимо разгрома, сборная США столкнулась с очередной травмой лидера команды Кристиана Пулишича и неожиданным ошибкам голкипера Мэттью Фриса. 

Читайте также:

США — Бельгия — 1:4 (1:2) 

Голы: Тилльман, 31 — Де Кетеларе, 9, 33; Ванакен, 57; Лукаку, 90+3. 

В следующей стадии плей-офф Кубка Мира сборная Бельгии встретится с Испанией. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, какое решение принял Криштиану Роналду после вылета национальной команды с чемпионата мира. 

Также Новини.LIVE сообщали, что сборная Португалии вскоре после поражения от Испании осталась без главного тренера

ЧМ-2022 по футболу Сборная Бельгии по футболу Сборная США по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации