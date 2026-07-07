Балогун не помог: Бельгия выбила США с Кубка Мира

Юри Тилеманс на фоне американской болельщицы. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

В рамках 1/8 чемпионата мира по футболу выбыла последняя команда, представляющая страны-хозяйки турнира. Сборная США ничего не сумела противопоставить Бельгии. Подопечные Маурисиу Почеттино пропустили четыре гола.

Американцам не помогло заступничество ФИФА и даже Дональда Трампа, сообщают Новини.LIVE.

Этот поединок стал самым обсуждаемым матчем стадии 1/8 Кубка Мира задолго до своего начала. Дело в скандале с возвращением в состав сборной США форварда Фалорина Балогуна. Он был удален в прошлом матче, но ФИФА приняла безапелляционное решение вернуть игрока, хотя никаких оснований для того не было. Инициатором решения был Дональд Трамп.

Бельгия не заметила сопротивления соперника

В итоге кадровое усиление американской команды привело к обратному эффекту. Игроки сборной Бельгии сплотились на фоне несправедливого решения ФИФА. Нейтральные болельщики поддержали европейскую команду, и в итоге она разгромила соперника.

Болельщицы сборной США украсили собой турнир. Фото: Reuters

Полузащитник "Аталанты" Шарль Де Кетеларе оформил дубль. Ванакен добавил еще один гол, а в конце матча снова вышел на поле Лукаку, который уже записал на свой счет четвертый мяч. Помимо разгрома, сборная США столкнулась с очередной травмой лидера команды Кристиана Пулишича и неожиданным ошибкам голкипера Мэттью Фриса.

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Голы: Тилльман, 31 — Де Кетеларе, 9, 33; Ванакен, 57; Лукаку, 90+3.

В следующей стадии плей-офф Кубка Мира сборная Бельгии встретится с Испанией.

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