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Главная ЧМ-2026 Салах объяснил, почему Египет не смог обыграть Аргентину на ЧМ-2026

Салах объяснил, почему Египет не смог обыграть Аргентину на ЧМ-2026

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Дата публикации 8 июля 2026 10:08
Салах назвал главную причину поражения Египта в матче с Аргентиной
Мохамед Салах во время матча. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

В одном из матчей 1/8 плей-офф Кубка Мира сборная Египта уступила Аргентине. Африканская команда вела в счете 2:0 до середины второго тайма, но затем пропустила три гола. Один из них оказался на счету Лионеля Месси. 

Форвард сборной Египта Мохамед Салах назвал главную причину вылета своей команды с Мундиаля, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sky Sports

Египетский форвард провел активный матч, но не сумел забить в ворота Эмилиано Мартинеса. Однако именно на Мохамеде Салахе сфолили в аргентинской штрафной в самом конце матча. Рефери Франсуа Летексье мог назначить пенальти, но не стал останавливать игру. В итоге подопечные Лионеля Скалони провели контратаку и забили победный гол. 

Что Салах сказал о матче 

Лидер африканской команды не стал обвинять в поражении арбитра или соперника, что сделали многие его партнеры по команде. Вместо этого он выделил характер сборной Аргентины и талант Лионеля Месси, который продолжает забивать в каждом матче на ЧМ-2026

"Мы сделали все, что могли. И в большинстве случаев этого бы хватило для победы. Но есть Месси, который в любой момент может переломить ход игры и выиграть матч в одиночку. Он на голову выше других футболистов, должен это признать. Нам не в чем себя винить", — заявил Салах. 

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Напомним, Новини.LIVE писали о том, как главный тренер сборной Египта отреагировал на вылет своей команды с Мундиаля. 

Также Новини.LIVE сообщали о новой роли Златана Ибрагимовича, который обратился к командам, выбывшим из Кубка Мира. 

Лионель Месси Мохамед Салах Сборная Аргентины по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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