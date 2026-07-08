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Главная ЧМ-2026 Нападающий сборной Египта уверен, что победа Аргентины была сфальсифицирована

Нападающий сборной Египта уверен, что победа Аргентины была сфальсифицирована

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 01:48
Игрок сборной Египта после поражения от Аргентины обвинил судью в предвзятости
Мостафа Зико и сборная Египта. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Нападающий сборной Египта Мостафа Зико раскритиковал работу арбитра после поражения от Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира-2026. Форвард заявил, что французский рефери Франсуа Летексье принимал решения не в пользу его команды.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Sun.

Зико обвинил арбитра в предвзятости

После финального свистка египетский нападающий заявил, что судейство вызвало у него серьезные претензии. По мнению футболиста, Франсуа Летексье на протяжении всего матча принимал решения, которые работали против сборной Египта.

"Судья был плохим и несправедливым. Его несправедливость была очевидна. Он давил на нас с самого начала матча. Он не хотел, чтобы мы победили", — заявил Зико.

Нападающий также высказал предположение, что исход встречи якобы был предрешен.

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Одним из самых резонансных эпизодов матча стал момент на 58-й минуте, когда после просмотра ВАР арбитр отменил гол Зико из-за нарушения правил при развитии атаки.

Кроме того, в конце встречи египетская команда требовала назначить пенальти после эпизода с участием Мохамеда Салаха, однако судья не увидел оснований для одиннадцатиметрового удара.

Несмотря на преимущество в два мяча, сборная Египта не смогла удержать победный результат. Аргентина совершила камбэк благодаря голам Кристиана Ромеро, Лионеля Месси и Энцо Фернандеса, одержав победу со счётом 3:2 и выйдя в четвертьфинал чемпионата мира-2026.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал о возможных изменениях на тренерском мостике сборной Португалии, где одним из претендентов стал бывший наставник Криштиану Роналду.

Также Новини.LIVE писал, что после завершения выступлений Португалии на чемпионате мира-2026 Джорджина Родригес обратилась к Роналду со словами поддержки.

Египет Сборная Аргентины по футболу ФИФА
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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