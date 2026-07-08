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Головна ЧС-2026 Форвард Єгипту впевнений, що перемога Аргентини була підлаштована

Форвард Єгипту впевнений, що перемога Аргентини була підлаштована

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Дата публікації: 8 липня 2026 01:48
Гравець Єгипту після вильоту від Аргентини звинуватив арбітра в упередженості
Мостафа Зіко та збірна Єгипту. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Нападник збірної Єгипту Мостафа Зіко розкритикував роботу арбітра після поразки від Аргентини в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. Форвард заявив, що французький рефері Франсуа Летексьє ухвалював рішення не на користь його команди.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The Sun.

Зіко звинуватив арбітра в упередженості

Після фінального свистка єгипетський нападник заявив, що суддівство викликало в нього серйозні претензії. На думку футболіста, Франсуа Летексьє протягом усього матчу ухвалював рішення, які працювали проти збірної Єгипту.

"Суддя був поганим і несправедливим. Його несправедливість була очевидною. Він тиснув на нас із самого початку матчу. Він не хотів, щоб ми перемогли", — заявив Зіко.

Форвард також висловив припущення, що результат зустрічі нібито був визначений заздалегідь.

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Одним із найрезонансніших епізодів поєдинку став момент на 58-й хвилині, коли після перегляду ВАР арбітр скасував гол Зіко через порушення правил у розвитку атаки.

Крім того, наприкінці зустрічі єгипетська команда вимагала призначити пенальті після епізоду за участю Мохамеда Салаха, однак суддя не побачив підстав для одинадцятиметрового удару.

Попри перевагу у два м'ячі, збірна Єгипту не змогла втримати переможний результат. Аргентина здійснила камбек завдяки голам Крістіана Ромеро, Ліонеля Мессі та Енцо Фернандеса, здобувши перемогу з рахунком 3:2 і вийшовши до чвертьфіналу чемпіонату світу-2026.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв про можливі зміни на тренерському містку збірної Португалії, де одним із претендентів став колишній наставник Кріштіану Роналду.

Також Новини.LIVE писав, що після завершення виступів Португалії на чемпіонаті світу-2026 Джорджина Родрігес звернулася до Роналду зі словами підтримки.

Єгипет Збірна Аргентини з футболу ФІФА
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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