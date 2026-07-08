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Головна ЧС-2026 Салах пояснив, чому Єгипет не зміг перемогти Аргентину на ЧС-2026

Салах пояснив, чому Єгипет не зміг перемогти Аргентину на ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 10:08
Салах назвав головну причину поразки Єгипту у матчі з Аргентиною
Мохамед Салах під час матчу. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

В одному з матчів 1/8 плей-офф Кубка світу збірна Єгипту поступилася Аргентині. Африканська команда вела в рахунку 2:0 до середини другого тайму, але потім пропустила три голи. Один із них забив Ліонель Мессі.

Нападник збірної Єгипту Мохамед Салах назвав головну причину вильоту своєї команди з Мундіалю, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sky Sports.

Єгипетський нападник провів активний матч, але не зміг забити у ворота Еміліано Мартінеса. Однак саме на Мохамеді Салаху скоїли фол у штрафному майданчику Аргентини наприкінці матчу. Арбітр Франсуа Летексьє міг призначити пенальті, але не став зупиняти гру. У підсумку підопічні Ліонеля Скалоні провели контратаку і забили переможний гол.

Що Салах сказав про матч

Лідер африканської команди не став звинувачувати у поразці арбітра чи суперника, що зробили багато його партнерів по команді. Натомість він відзначив характер збірної Аргентини та талант Ліонеля Мессі, який продовжує забивати в кожному матчі на ЧС-2026.

"Ми зробили все, що могли. І в більшості випадків цього б вистачило для перемоги. Але є Мессі, який у будь-який момент може переломити хід гри й виграти матч самотужки. Він на голову вищий за інших футболістів, мушу це визнати. Нам немає в чому себе звинувачувати", — заявив Салах.

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У чвертьфіналі Кубка світу збірна Аргентини зіграє проти Швейцарії.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, як головний тренер збірної Єгипту відреагував на виліт своєї команди з Мундіалю.

Також Новини.LIVE повідомляли про нову роль Златана Ібрагімовича, який звернувся до команд, що вибули з Кубка світу.

Ліонель Мессі Мохамед Салах Збірна Аргентини з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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