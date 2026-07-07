Ібрагімович познущався над збірними-невдахами в стилі популярної відеогри

Златан Ібрагімович. Фото: кадр з відео

Після завершення чергових матчів 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 у соціальних мережах вірусним стало відео за участю Златана Ібрагімовича. Колишній форвард збірної Швеції записав серію жартівливих звернень до команд, які вже залишили турнір.

Про відео Ібрагімовича повідомив портал Новини.LIVE.

Zlatan Ibrahimović is legitimately one of the most entertaining people on the planet. 🤣 pic.twitter.com/Thl9RiStWQ — Neale (@AbeFroman) July 7, 2026

Ібрагімович висміяв команди, що вилетіли з турніру

Ролик зняли в межах рекламної кампанії компанії DoorDash. За задумом авторів, легендарний швед перевтілився у харизматичного лиходія зі всесвіту Batman і з іронією звертався до збірних, які завершили боротьбу за трофей.

Для кожної команди Ібрагімович підготував окремий жарт. Найбільшого розголосу набули його слова на адресу збірної США.

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"Ваша американська мрія не здійснилася. Наступного разу пам'ятайте: це футбол, а не соккер", — сказав Ібрагімович.

Також швед не оминув увагою інші збірні. Мексиці він запропонував насолоджуватися тако, Бразилії нагадав про самбу, а на адресу рідної Швеції пожартував: "Я ж попереджав, що у вас немає нового Златана".

Завершив добірку звернень Ібрагімович жартом про збірну Німеччини, яка також достроково припинила боротьбу за титул.

"Для вас усе скінчено. Тепер можете запити свій смуток пивом", — сказав шведський футболіст.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв про можливе призначення до збірної Португалії наставника, який уже мав досвід роботи з Кріштіану Роналду.

Також Новини.LIVE писав, що Джорджина Родрігес публічно підтримала Роналду після завершення виступу португальської збірної на чемпіонаті світу-2026.