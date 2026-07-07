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Головна ЧС-2026 Мбаппе хочуть оштрафувати або притягнути до суду, але не у Франції

Мбаппе хочуть оштрафувати або притягнути до суду, але не у Франції

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2026 13:21
Мбаппе погрожують судом через образу на адресу сенатора
Кіліан Мбаппе та Селесте Амарілья. Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Парагвайська сенаторка Селесте Амарілья продовжує суперечку на відстані з капітаном збірної Франції Кіліаном Мбаппе. Історія розпочалася після матчу «триколірних» у 1/8 фіналу Кубка світу. Команда з Південної Америки постійно провокувала підопічних Дідьє Дешама, які зуміли здобути перемогу з мінімальним рахунком.

Після матчу Амарілья образила Мбаппе, він їй відповів і відкрив "скриньку Пандори", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на акаунт політика в соцмережі X.

Селесте Амарілья обізвала Кіліана Мбаппе "камерунцем, який не вміє писати" і побажала, щоб хтось дав йому ляпаса. Футболіст у відповідь назвав політика "огидною жінкою, негідною своєї посади", і звинуватив її в расизмі.

Що має намір робити Амарілья

Парагвайська сенаторка, про яку ще недавно чули лише на батьківщині, продовжила намагатися "зачепити" французького нападника. Вона написала, що її попередній допис викликав бурхливі емоції та "кров змішаного походження". Амарілья заявила, що видалила той пост, і тепер вимагає, щоб і Кіліан відмовився від своїх слів.

"Я не терпітиму Ваших образ. Ви мене не знаєте. Ви не маєте уявлення, хто я, і не маєте права говорити, що я огидна жінка. Тисячі парагвайських чоловіків і жінок проголосували за мене. Відмовтеся від своїх слів, інакше я можу подати позов до суду через гендерне насильство", — написала Селеста Амарілья.

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Нагадаємо, Новини.LIVE анонсували останні матчі 1/8 фіналу Кубка світу, в яких Аргентина зіграє з Єгиптом, а Швейцарія — з Колумбією.

Раніше Новини.LIVE повідомили, що сказала Джорджина Родрігес з приводу останнього матчу Кріштіану Роналду за збірну Португалії.

Кіліан Мбаппе Збірна Франції з футболу Збірна Парагваю з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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