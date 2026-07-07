Мбаппе угрожают судом из-за оскорбления сенатора

Килиан Мбаппе и Селесте Амарилья. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Парагвайский сенатор Селесте Амарилья продолжает заочный спор с капитаном сборной Франции Килианом Мбаппе. История началась после матча "трехцветных" в 1/8 Кубка Мира. Команда из Южной Америки постоянно провоцировала подопечных Дидье Дешама, которые сумели одержать победу с минимальным счетом.

После матча Амарилья оскорбила Мбаппе, он ей ответил и открыл "ящик Пандоры", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт политика в соцсети X.

Селесте Амарилья обозвала Килиана Мбаппе "камерунцем, который не умеет писать" и пожелала, чтобы кто-то дал ему пощечину. Футболист в ответ назвал политика "отвратительной женщиной, недостойной должности", и обвинил ее в расизме.

Что намерена делать Амарилья

Парагвайский сенатор, о которой еще недавно слышали только на родине, продолжила пытаться "зацепить" французского форварда. Она написала, что ее предыдущее сообщение вызвал пыл эмоций и "кровь смешанного происхождения". Амарилья заявила, что удалила тот пост, и теперь требует, чтобы и Килиан отказался от своих слов.

"Я не потерплю Ваших оскорблений. Вы меня не знаете. Вы понятия не имеете, кто я, и у вас нет права говорить, что я отвратительная женщина. Тысячи парагвайских мужчин и женщин проголосовали за меня. Откажитесь от своих слов, в противном случае я могу подать иск в суд из-за гендерного насилия", – написала Селеста Амарилья.

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