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Главная ЧМ-2026 Сборная Португалии узнала имя нового главного тренера

Сборная Португалии узнала имя нового главного тренера

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Дата публикации 7 июля 2026 12:35
Жорже Жезуш возглавит сборную Португалии после вылета с ЧМ-2026
Рубен Невеш и Жорже Жезуш. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Испанский специалист Роберто Мартинес покинул пост главного тренера сборной Португалии. Это произошло сразу после того, как "лузитане" выбыли из борьбы на стадии 1/8 плей-офф. Ключевым фактором стало поражение от Испании (0:1). 

Федерация футбола Португалии уже выбрала нового наставника, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на A Bola

Результатом ухода 52-летнего Роберто Мартинеса стало не поражение сборной Португалии. В июле 2026 года у него закончился контракт с местной Федерацией футбола. Новое соглашение стороны не подписали. Тренер, который помог португальцам победить в Лиге Наций, ушел в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, за который продолжает выступать Криштиану Роналду. 

Кто возглавит сборную Португалии 

Как только стало известно, что Роберто Мартинес вернется в клубный футбол, руководители португальского Федерации выбрали основного кандидата на пост наставника национальной команды. Им стал опытный 71-летний специалист Жорже Жезуш. Интересно, что его последним местом работы был как раз "Аль-Наср". 

За свою долгую карьеру Жорже Жезуш работал со многими командами в Португалии, Турции, Бразилии и Саудовской Аравии. Однако это будет его первый опыт в сборной. Под его руководством "лузитане" будут готовиться к Евро-2028 и ЧМ-2030

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Сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу Жорже Жезуш
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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