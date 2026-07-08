В ООН осудили оскорбления в адрес Мбаппе со стороны сенатора из Парагвая

Килиан Мбаппе и Селесте Амарилья. Фото: Reuters/AFP. Коллаж: Новини.LIVE

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека публично отреагировало на скандал вокруг капитана сборной Франции Килиана Мбаппе. В организации резко осудили оскорбительные высказывания сенатора Парагвая Селесты Амарильи в адрес французского футболиста.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УВКПЧ ООН.

Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

В ООН осудили заявления сенаторши

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что расистские и унижающие человеческое достоинство высказывания Селесты Амарильи заслуживают самого решительного осуждения. Там также подчеркнули, что подобные случаи во время чемпионата мира-2026 свидетельствуют о более широкой проблеме расизма в футболе и спорте в целом.

"Расистские и дегуманизирующие высказывания сенатора Парагвая Селесты Амарильи в адрес французского футболиста Килиана Мбаппе заслуживают самого решительного осуждения и, к сожалению, не являются единичным случаем", — говорится в заявлении.

В ООН подчеркнули, что государственные должностные лица несут особую ответственность за свои публичные заявления и должны противодействовать расизму, дискриминации и языку ненависти. Кроме того, в организации призвали государства, спортивные федерации и владельцев социальных платформ более активно предотвращать подобные проявления и обеспечивать эффективные механизмы привлечения виновных к ответственности.

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Конфликт возник после матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Парагвая. Амарилья в резкой форме раскритиковала Мбаппе за то, что после финального свистка он не пожал руку вратарю парагвайской команды Орландо Хилю.

В ответ нападающий сборной Франции обвинил сенатора в расизме и заявил, что она своими словами позорит собственную страну. После этого Амарилья пригрозила футболисту тюрьмой, упомянув случай с бывшим полузащитником сборной Бразилии Роналдиньо, которого в 2020 году задержали в Парагвае за использование поддельного паспорта.

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