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Главная ЧМ-2026 В ООН отреагировали на оскорбления Мбаппе со стороны парагвайского сенатора

В ООН отреагировали на оскорбления Мбаппе со стороны парагвайского сенатора

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Дата публикации 8 июля 2026 19:31
В ООН осудили оскорбления в адрес Мбаппе со стороны сенатора из Парагвая
Килиан Мбаппе и Селесте Амарилья. Фото: Reuters/AFP. Коллаж: Новини.LIVE

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека публично отреагировало на скандал вокруг капитана сборной Франции Килиана Мбаппе. В организации резко осудили оскорбительные высказывания сенатора Парагвая Селесты Амарильи в адрес французского футболиста.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УВКПЧ ООН.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

В ООН осудили заявления сенаторши

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что расистские и унижающие человеческое достоинство высказывания Селесты Амарильи заслуживают самого решительного осуждения. Там также подчеркнули, что подобные случаи во время чемпионата мира-2026 свидетельствуют о более широкой проблеме расизма в футболе и спорте в целом.

"Расистские и дегуманизирующие высказывания сенатора Парагвая Селесты Амарильи в адрес французского футболиста Килиана Мбаппе заслуживают самого решительного осуждения и, к сожалению, не являются единичным случаем", — говорится в заявлении.

В ООН подчеркнули, что государственные должностные лица несут особую ответственность за свои публичные заявления и должны противодействовать расизму, дискриминации и языку ненависти. Кроме того, в организации призвали государства, спортивные федерации и владельцев социальных платформ более активно предотвращать подобные проявления и обеспечивать эффективные механизмы привлечения виновных к ответственности.

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Скандал разгорелся после матча Франции

Конфликт возник после матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Парагвая. Амарилья в резкой форме раскритиковала Мбаппе за то, что после финального свистка он не пожал руку вратарю парагвайской команды Орландо Хилю.

В ответ нападающий сборной Франции обвинил сенатора в расизме и заявил, что она своими словами позорит собственную страну. После этого Амарилья пригрозила футболисту тюрьмой, упомянув случай с бывшим полузащитником сборной Бразилии Роналдиньо, которого в 2020 году задержали в Парагвае за использование поддельного паспорта.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Златан Ибрагимович объяснил феноменальную результативность Лионеля Месси на чемпионате мира-2026, отметив его желание побеждать даже после всех завоеванных титулов.

Также Новини.LIVE писал, что Мохамед Салах назвал главную причину поражения сборной Египта от Аргентины в драматичном матче плей-офф чемпионата мира-2026.

Килиан Мбаппе Сборная Франции по футболу Сборная Парагвая по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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