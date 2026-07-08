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Главная ЧМ-2026 Бекхэм пригласил в Интер Майами звезду ЧМ-2026

Бекхэм пригласил в Интер Майами звезду ЧМ-2026

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Дата публикации 8 июля 2026 17:43
Возинья станет одноклубником Месси в Интер Майами
Возинья и Дэвид Бекхэм. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Голкипер сборной Кабо-Верде Жозимар Жозе Эвора Диаш не собирается заканчивать карьеру. После ЧМ-2026 он может подписать контракт со звездным клубом. Возраст футболиста этому не помешает. 

В приглашении Возиньи заинтересован владелец "Интер Майами", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Marca

Контракт 40-летнего Возиньи с португальским клубом "Шавеш" завершился в конце прошлого сезона. Голкипер не собирался заканчивать карьеру и был уверен, что во время ЧМ-2026 проявит себя и найдет новый клуб. Все прошло по плану лидера сборной Кабо-Верде

Возинья
Возинья с игроками после возвращения на Кабо-Верде. Фото: Reuters

Приглашение в Майами 

Владелец "Интера" Дэвид Бекхэм посетил несколько матчей Мундиаля, включая игру 1/16 с участием команд Кабо-Верде и Аргентины. Лео Месси и компания победили со счетом 3:2, но сопепник доставил чемпионам мира немало проблем. 

Бекхэм хочет, чтобы Месси и Возинья сыграли в одной команде. Юристы "Интера" уже готовят контракт для футболиста сборной Кабо-Верде, который после поражения от Аргентины успел тепло пообщаться со своим возможным будущим одноклубником. 

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Во время Кубка Мира Возинья стал самым популярным вратарем планеты. Количество его подписчиков в Instagram выросло до 28 млн. 

Напомним, Новини.LIVE цитировали Златана Ибрагимовича, который объяснил причину голевой серии Лионеля Месси. 

Также Новини.LIVE писали о том, что сказал Мохамед Салах по поводу вылета сборной Египта от Аргентины на чемпионате мира. 

Дэвид Бекхэм Интер Майами Возинья
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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