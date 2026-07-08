Возинья станет одноклубником Месси в Интер Майами

Возинья и Дэвид Бекхэм. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Голкипер сборной Кабо-Верде Жозимар Жозе Эвора Диаш не собирается заканчивать карьеру. После ЧМ-2026 он может подписать контракт со звездным клубом. Возраст футболиста этому не помешает.

В приглашении Возиньи заинтересован владелец "Интер Майами", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Marca.

Контракт 40-летнего Возиньи с португальским клубом "Шавеш" завершился в конце прошлого сезона. Голкипер не собирался заканчивать карьеру и был уверен, что во время ЧМ-2026 проявит себя и найдет новый клуб. Все прошло по плану лидера сборной Кабо-Верде.

Возинья с игроками после возвращения на Кабо-Верде. Фото: Reuters

Приглашение в Майами

Владелец "Интера" Дэвид Бекхэм посетил несколько матчей Мундиаля, включая игру 1/16 с участием команд Кабо-Верде и Аргентины. Лео Месси и компания победили со счетом 3:2, но сопепник доставил чемпионам мира немало проблем.

Бекхэм хочет, чтобы Месси и Возинья сыграли в одной команде. Юристы "Интера" уже готовят контракт для футболиста сборной Кабо-Верде, который после поражения от Аргентины успел тепло пообщаться со своим возможным будущим одноклубником.

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