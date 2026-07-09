Кохана дівчина Голанна показала як розважається на ЧС-2026: фото

Ізабель Хоугсенг Йогансен та Ерлінг Голанн. Фото: instagram.com/isabellaa/

Андрій Гончар Редактор

Кохана нападника збірної Норвегії Ерлінга Голанна Ізабель Хоугсенг Йогансен поділилася новими фотографіями з чемпіонату світу-2026. Вона показала, як підтримує форварда на трибунах і проводить час під час мундіалю у США.

Про нові світлини повідомляє портал Новини.LIVE.

Ізабель Хоугсенг Йогансен та Ерлінг Голанн. Фото: instagram.com/isabellaa/

Ізабель підтримує Голанна на трибунах

На опублікованих кадрах Ізабель позує на стадіоні, фотографується з уболівальниками збірної Норвегії, а також із Ерлінгом Голанном і членами його родини після завершення матчів.

Ізабель Хоугсенг Йогансен. Фото: instagram.com/isabellaa/

Для відвідування поєдинків вона обрала чорний образ, доповнивши його футболкою національної збірної. На одному зі знімків Йогансен приміряла традиційний шолом вікінгів, а на іншому з'явилася у футболці Норвегії та ковбойському капелюсі.

Ізабель Хоугсенг Йогансен. Фото: instagram.com/isabellaa/

Також кохана форварда опублікувала фотографії біля арени та кілька кадрів із фанатських секторів, де разом з іншими вболівальниками святкувала успіхи норвезької команди.

Ізабель Хоугсенг Йогансен. Фото: instagram.com/isabellaa/

Ізабель Хоугсенг Йогансен. Фото: instagram.com/isabellaa/

Ізабель Хоугсенг Йогансен. Фото: instagram.com/isabellaa/

Хто така Ізабель Хоугсенг Йогансен

Ерлінг Голанн та Ізабель Хоугсенг Йогансен знайомі ще з дитинства. Вони виросли в норвезькому Брюне, де разом займалися футболом у місцевому клубі. Спочатку їх поєднувала дружба, яка згодом переросла в романтичні стосунки.

Ізабель Хоугсенг Йогансен та Ерлінг Голанн разом із сім'єю. Фото: instagram.com/isabellaa/

За інформацією ЗМІ, у дитинстві Ізабель симпатизувала одному з друзів Голанна, однак пізніше між нею та майбутньою зіркою світового футболу виникли взаємні почуття. Після переходу нападника до дортмундської "Боруссії" пара жила в Німеччині, а після трансферу футболіста до "Манчестер Сіті" переїхала до Англії, де Йогансен відклала власну футбольну кар'єру.

Під час чемпіонату світу-2026 Ізабель регулярно підтримує Голанна на трибунах і після кожного матчу ділиться новими світлинами з арен турніру, де збірна Норвегії продовжує боротьбу за вихід до півфіналу.

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