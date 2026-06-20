На ЧС гравця вилучили з поля за закритий рот: що говорить правило Вінісіуса

Матч Туреччина — Парагвай. Фото: Reuters

Андрій Гончар Редактор

Парагвайський нападник Мігель Альмірон став одним із перших футболістів, до яких було застосовано нове дисциплінарне правило ФІФА на чемпіонаті світу-2026. Форвард отримав пряму червону картку в матчі проти Туреччини (1:0) після суперечки із суперником.

Про незвичний випадок повідомив портал Новини.LIVE.

Мюльдурум сперечається з суддею. Фото: Фото: Reuters

Альмірон залишив команду в меншості

Інцидент стався наприкінці першого тайму поєдинку між Парагваєм і Туреччиною. Під час словесної перепалки із захисником турків Мертом Мюльдурум Альмірон прикрив рот рукою.

Арбітри розцінили цей жест як порушення нових рекомендацій ФІФА та вилучили футболіста з поля. Попри гру в меншості протягом усього другого тайму, збірна Парагваю зуміла втримати переможний рахунок 1:0 та здобути важливі три очки.

Для Альмірона наслідки виявилися серйозними. Через дискваліфікацію він пропустить заключний матч групового етапу проти Австралії, який може визначити долю путівки до плейоф.

Арбітр показав червону картку Альмірону. Фото: Reuters

Що таке правило Вінісіуса

Нове правило ФІФА з'явилося після резонансного епізоду за участю вінгера мадридського "Реала" та збірної Бразилії Вінісіуса Жуніора.

У лютому 2026 року під час матчу між "Реалом" та "Бенфікою" в Лізі чемпіонів бразилець звинуватив аргентинського футболіста Джанлуку Престіанні в образливих висловлюваннях на свою адресу. Під час конфлікту гравець португальського клубу прикривав рот футболкою, через що арбітри та дисциплінарні органи не змогли встановити, що саме було сказано.

Після цього випадку ФІФА та IFAB внесли зміни до рекомендацій для арбітрів. Відтепер футболіст може бути покараний жовтою або навіть червоною карткою, якщо навмисно закриває рот рукою, футболкою чи рукавом під час конфронтації із суперником.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про програму десятого ігрового дня чемпіонату світу-2026. В рамках дня вболівальники побачать матчі за участю Німеччини, Японії, Нідерландів та Швеції.

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