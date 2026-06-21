Німеччина в додатковий час вирвала вольову перемогу над Кот-д'Івуаром

Матч Німеччина — Кот-д'Івуар. Фото: Reuters

Андрій Гончар Редактор

Збірна Німеччини достроково гарантувала собі місце в плейоф чемпіонату світу-2026. У матчі другого туру групи Е команда Юліана Нагельсманна здобула вольову перемогу над Кот-д'Івуаром із рахунком 2:1.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Івуарійці шокували фаворита

Німці активно розпочали матч і на стартових хвилинах створили кілька небезпечних моментів біля воріт Яї Фофани. Найкращий шанс відкрити рахунок мав Кай Гаверц, але воротар африканської збірної врятував свою команду після удару головою.

Поступово Кот-д'Івуар вирівняв гру та почав частіше загрожувати воротам Мануеля Ноєра. На 30-й хвилині це принесло результат. Після швидкої атаки м'яч відскочив до Франка Кессьє, який точним ударом відкрив рахунок у матчі.

До перерви Німеччина володіла територіальною перевагою, однак івуарійці грамотно діяли в обороні та зберегли мінімальну перевагу в рахунку.

Ундав став героєм матчу

У другому таймі Нагельсманн провів серію замін, які суттєво вплинули на перебіг гри. Одним із джокерів став Деніз Ундав, який вийшов на поле після перерви.

Саме форвард "Штутгарта" на 68-й хвилині зрівняв рахунок, замкнувши передачу Амірі з правого флангу. Після цього німці повністю заволоділи ініціативою та все частіше змушували суперників оборонятися великими силами.

Здавалося, що зустріч завершиться внічию, але в компенсований час Німеччина вирвала перемогу. На четвертій доданій хвилині Нмеча виконав розрізну передачу до штрафного майданчика, а Ундав другим дотиком відправив м'яч у сітку воріт та оформив дубль.

Німеччина — Кот-д’Івуар — 2:1

Голи: Ундав, 68, 90+4 — Кессьє, 30.

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