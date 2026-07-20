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Після завершення фіналу ЧС-2026 гравець Аргентини побив кількох іспанців

20 липня 2026 03:34
Паредес напав на іспанських футболістів. Фото: Reuters
Андрій Гончар
Редактор

Одразу після фінального свистка матчу чемпіонату світу-2026 між збірними Іспанії та Аргентини (1:0) на полі виникла масова сутичка за участю футболістів обох команд. Головним учасником конфлікту став аргентинець Леандро Паредес.

Про бійку повідомив портал Новини.LIVE.

Паредес напав на Гаві. Фото: Reuters

Паредес спровокував конфлікт

Після поразки Аргентини емоції футболістів вийшли з-під контролю. Паредес агресивно штовхнув захисника збірної Іспанії Еріка Гарсію, а згодом схопив його за горло.

На допомогу партнеру одразу поспішив Гаві, однак аргентинець переключився на іспанського півзахисника та повалив його на газон. Лише після втручання інших футболістів і представників команд конфлікт вдалося припинити.

Аргентинець отримав червону картку

Поведінка Паредеса не залишилася без покарання. Після завершення сутички арбітр показав аргентинському футболістові червону картку.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що найкращим футболістом чемпіонату світу-2026 офіційно визнали півзахисника збірної Іспанії Родрі.

Також Новини.LIVE писав, що у перерві фінального матчу чемпіонату світу-2026 відбулося масштабне музичне шоу за участю Мадонни, гурту  BTS, Джастіна Бібера та Шакіри.