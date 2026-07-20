Після завершення фіналу ЧС-2026 гравець Аргентини побив кількох іспанців
Одразу після фінального свистка матчу чемпіонату світу-2026 між збірними Іспанії та Аргентини (1:0) на полі виникла масова сутичка за участю футболістів обох команд. Головним учасником конфлікту став аргентинець Леандро Паредес.
Про бійку повідомив портал Новини.LIVE.
Паредес спровокував конфлікт
Після поразки Аргентини емоції футболістів вийшли з-під контролю. Паредес агресивно штовхнув захисника збірної Іспанії Еріка Гарсію, а згодом схопив його за горло.
На допомогу партнеру одразу поспішив Гаві, однак аргентинець переключився на іспанського півзахисника та повалив його на газон. Лише після втручання інших футболістів і представників команд конфлікт вдалося припинити.
Lo de Paredes viene de:— BeSoccer (@besoccer_ES) July 19, 2026
- Molina le pega un manotazo a Rodri sin venir a cuento cuando corría para celebrar la victoria
- Rodri se da la vuelta y se encara con él para pedirle explicaciones
- Eric García y Gavi van a defenderle y se cruzan con Paredes pic.twitter.com/e1eesIZZmx
Аргентинець отримав червону картку
Поведінка Паредеса не залишилася без покарання. Після завершення сутички арбітр показав аргентинському футболістові червону картку.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що найкращим футболістом чемпіонату світу-2026 офіційно визнали півзахисника збірної Іспанії Родрі.
Також Новини.LIVE писав, що у перерві фінального матчу чемпіонату світу-2026 відбулося масштабне музичне шоу за участю Мадонни, гурту BTS, Джастіна Бібера та Шакіри.
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