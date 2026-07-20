Після завершення фіналу ЧС-2026 гравець Аргентини побив кількох іспанців

Паредес напав на іспанських футболістів. Фото: Reuters

Андрій Гончар Редактор

Одразу після фінального свистка матчу чемпіонату світу-2026 між збірними Іспанії та Аргентини (1:0) на полі виникла масова сутичка за участю футболістів обох команд. Головним учасником конфлікту став аргентинець Леандро Паредес.

Про бійку повідомив портал Новини.LIVE.

Паредес напав на Гаві. Фото: Reuters

Паредес спровокував конфлікт

Після поразки Аргентини емоції футболістів вийшли з-під контролю. Паредес агресивно штовхнув захисника збірної Іспанії Еріка Гарсію, а згодом схопив його за горло.

На допомогу партнеру одразу поспішив Гаві, однак аргентинець переключився на іспанського півзахисника та повалив його на газон. Лише після втручання інших футболістів і представників команд конфлікт вдалося припинити.

Lo de Paredes viene de:



- Molina le pega un manotazo a Rodri sin venir a cuento cuando corría para celebrar la victoria

- Rodri se da la vuelta y se encara con él para pedirle explicaciones

- Eric García y Gavi van a defenderle y se cruzan con Paredes pic.twitter.com/e1eesIZZmx — BeSoccer (@besoccer_ES) July 19, 2026

Аргентинець отримав червону картку

Поведінка Паредеса не залишилася без покарання. Після завершення сутички арбітр показав аргентинському футболістові червону картку.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що найкращим футболістом чемпіонату світу-2026 офіційно визнали півзахисника збірної Іспанії Родрі.

Також Новини.LIVE писав, що у перерві фінального матчу чемпіонату світу-2026 відбулося масштабне музичне шоу за участю Мадонни, гурту BTS, Джастіна Бібера та Шакіри.